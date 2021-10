Cum au ales Emily Burghelea și soțul ei numele fetiței lor? Dezvăluiri emoționante: „I s-a aratat in vis...”

In articol:

Emily Burghelea și soțul ei, Andrei, au devenit părinți pentru prima dată în urmă cu aproximativ șase luni de zile. Cei doi se bucură din plin de acest nou capitol din viața lor. Ei se află în aceste momente în luna de miere, unde au luat-o și pe micuța Amedea alături de ei și imortalizează fiecare moment.

Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil” a distribuit mai multe fotografii cu fiica ei, unde a anunțat ce semnificație are numele Amedea. Emily Burghelea a mărturisit că atât ea, cât ți soțul ei au știut că vor avea o fetiță. Andrei, soțul blondinei, a visat-o pe fetița lor cu mult timp înainte să afle sexul bebelușului. Ei au hotărât de comun acord să o numească Amedea, nume care înseamnă „Iubire de Dumnezeu”.

„Amedea- Iubire de Dumnezeu 🌸 Numele ei a fost ales de @iubitul_lui_emily cand eram insarcinata in doar 5 saptamani 🤍 Desi la doar 5 saptamani nu ai cum sa stii in mod normal daca bebelusul este fetita sau baietel, noi am stiut! 💘 Amedea i s-a aratat in vis lui Andrei, a vazut-o limpede! A vazut o fetita frumoasa cu ochi caprui, mari si rotunzi care i-a zambit si i-a sarit in brate. 💞 In ziua respectiva am stiut amandoi ca Dumnezeu ne-a binecuvantat cu o fetita, exact cum ne doream din tot sufletul amandoi! 💝 I-am pus numele Amedea, inseamna Iubire de Dumnezeu! 💘 Este facuta din iubire si cu iubire de Dumnezeu ne dorim sa-i fie incununata viata! 🙏🏼 Ne-am dorit-o si Dumnezeu nu a intarziat sa ne-o dea! La doar 2 saptamani de cand am luat decizia ca vrem sa avem un copilas, Dumnezeu ne-a trimis-o pe Amedea! 💝 Este un nume cu o puternica incarcatura emotionala ce speram ca-i va fi calauza in viata!”, a povestit Emily Burghelea, pe pagina ei de Instagram.

Emily Burghelea, alături de Andrei și fiica lor [Sursa foto: Instagram]

Cu cine seamănă cel mai mult fiica lui Emily Burghelea și a lui Andrei: „Este copia unu la unu a mea”

Iubitul lui Emily Burghelea, Andrei, preferă să își țină ascuns chipul de mediul online și aparițiile televizate.

Cu toate acestea, pentru persoanele care se întreabă cum arată fără mască și cohelari, el a mărturisit că fiica lui este copia lui fidelă.

„Ca să vă dați seama cum arăt eu fără ochelari și fără mască, gândiți-vă doar că fetița noastră este copia unu la unu a mea și cu ocazia asta vă dați seama și cât de frumos sunt eu”, a mărturisit Andrei, la Instastory.