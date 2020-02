Deși nu a spus-o niciodată clar, apariția imaginilor cu Carmen de la Sălciua goală sunt, pare-se, opera celui de care, atunci, divorța, Culiță Sterp, bărbatul cu care, acum, se iubește din nou.

”Asta e o poză de câțiva ani! Îmi făcusem o poza în oglindă cum cred că își face fiecare femeie! Se observa un corset! Tocmai îmi cumpărasem un corset de remodelare al taliei și îmi făcusem poza în oglindă! Cum fostul soț mi-a spart parola de la telefon, a luat poza din galeria foto împreună cu fosta mea cumnata și au distribuit-o pe toate grupurile! Probabil e un deliciu pentru ei să îmi facă rău! Am purtat o discuție cu părinții mei! Mama suferă foarte mult, dar i-am explicat că trebuie să fie tare! Mama e o femeie credincioasă, noi suntem oameni cărora nu le place să intre în scandaluri! Probabil ați văzut că nimeni din familia mea nu a scos un cuvânt! Judecați voi cum doriți! Am fost învățată să întorc și celălalt obraz, nu să mă răzbun! Dumnezeu ne judecă pe toți!”, ne-a spus, la acea vreme, în exclusivitate, Carmen de la Sălciua.

De altfel, cu doar puțin timp înainte, Culiță Sterp făcuse un autodenunț de toată frumusețea. „Aveam acces la discuţiile dintre ei. Eram prieteni, am zis că nu bag în seama conversaţiile lor. O dădeau în altele. Nu mai era pe consolare. Inimioare, pupici. E clar! Nu i-am zis nimic ei, l-am sunat pe el. Mă gândeam că poate se opresc la un moment dat. Eu am dovezi pentru tot ce spun. El zicea că e fratele meu, că mă iubeşte, mă respectă. I-am trimis mesajele, s-a tăiat tot, a zis că din vina ei, că se tot plângea că noi ne certam. N-a terminat. L-am rugat să nu îi zică, dar i-a spus. Ea a schimbat parolele, eu le-am aflat iar. El a făcut un pic pasul înapoi, l-am apreciat că a dat de înţeles că vrea să termine. Am şi mesajele pe care şi le dădeau după noaptea petrecută împreună”, a declarat Culiţă Sterp.

Doar că ceea ce nu spunea niciunul dintre ei este altceva. Adică, chiar esențialul. Se pare că, susțin sursele noastre, Carmen de la Sălciua trimitea fotografiile cu pricina unui alt bărbat care, pe vremea aceea, era cel mai bun prieten al lui Culiță Sterp. De altfel, mai susțin sursele noastre, Carmen de la Sălciua luase decizia să îl înnebunească pe amicul lui Culiță Sterp doar din răzbunare, ea simțindu-se trădată după ce a aflat că soțul ar fi înșelat-o în repetate rânduri. Astfel, acesta pare să fi fost și motivul pentru care imaginile cu pricina au apărut în spațiul public, răzbunarea fiind plătită cu... răzbunare. Sursele noastre susțin că, în momentul în care ar fi văzut cui i se trimiteau asemenea fotografii - Carmen de la Sălciua pozându-se, singură, în oglindă purtând doar un corset alb care nu îi ascundea niciuna dintre zonele care, teoretic, sunt văzute doar de soț – Culiță Sterp ar fi salvat imaginile. Iar pozele care au făcut deliciul publicului au ajuns în spațiul public după ce Culiță Sterp le-ar fi încredințat unui om de încredere, iar acesta, de pe conturi fictive, le-a trimis presei.

Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp, divorț cu scandal și împăcare discretă

După ce au apărut primele imagini de la ziua de naștere ale frumoasei Carmen de la Sălciua, publicate în exclusivitate de WOWbiz.ro, în care Culiță Sterp părea să fie amfitrionul petrecerii, cei doi au refuzat să comenteze relația pe care o au timp de câteva săptămâni. Într-un final, după îndelungi negocieri, cei doi au recunoscut că sunt împreună. De altfel, au aflat reporterii WOWbiz.ro, între Culiță Sterp și Carmen de la Sălciua se purtau discuții, pe ascuns, cu câteva săptămâni înainte ca relația lor să se concretizeze.

”Carmen și Culiță vorbeau pe ascuns, la telefon. Bănuiesc că el a contactat-o pe Carmen, iar ea a fost fericită că s-a întâmplat așa. Au vorbit destul de mult, o făceau de fiecare dată când aveau câteva momente libere, de singurătate. Atunci au deschis discuția despre împăcare, iar Carmen i-a pus câteva condiții”, ne-a spus, în exclusivitate, o persoană apropiată din preajma celor doi.

Mai mult decât atât, pentru a o convinge pe Carmen de la Sălciua de intențiile sale cât se poate de onorabile, Culiță Sterp a făcut și o serie de gesturi care i-au dovedit artistei că nu se joacă. ”, ne-a mai spus sursa citată despre ce se petrecea între Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp.

”Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp au decis să meargă, din nou, la Biserică, să își sfințească verighetele la care au renunțat după divorț. Ea este convinsă că dacă va face acest pas, lucurrile se vor liniști între ei, mai ales că ea este foarte credincioasă. După ce vor face acest pas și vor fi, din nou, uniți în fața lui Dumnezeu, iar apoi se vor muta împreună Carmen vrea să treacă la următorul pas, iar Culiță pare chiar încântat de idee. M;ai exact, carmen își dorește un copil, simte că ar fi momentul și este convinsă că nu va lipsi prea mult de pe scenă. Iar Culiță a acceptat tot ce a cerut Carmen, de aceea au și decis să se afișeze atât de mult în vacanță, deja ei o numesc lună de miere”, ne-a spus, în exclusivitate, o persoană apropiată de Carmen de la Sălciua și de Culiță Sterp, cei doi dând, clar, uitării toate scandalurile din trecut.