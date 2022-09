Cum au fost surprinși Simona Halep și Toni Iuruc înainte de vestea neașteptată a divorțului? Gesturile care trădau ruptura dintre ei încă de acum câteva luni | EXCLUSIV

In articol:

Divorțul dintre Simona Halep și Toni Iuruc a luat pe toată lumea prin surprindere, la doar un an de la cununia civilă.

Se pare că cei doi au decis să se separe de comun acord, urmând să divorțeze în secret, la notar. Simona și Toni nu vor împărți nimic în urma încheierii actelor de divorț, pentru că așa s-au înțeles înainte de căsătorie.

Simona Halep și Toni Iuruc divorțează

Simona Halep și Toni Iuruc urmează să semneze actele la notariat și, cât despre avere, cei doi nu vor împărți nimic, fapt stabilit încă de la începutul relației. Prosport.ro relatează că cei doi au decis să se despartă pentru că sportiva a fost mai mult plecată în turnee. Mai mult decât atât, părinții Simonei Halep ar fi insistat să-și mai dea o șansă, iar din acest motiv, cei doi soți au mers într-o vacanță în Grecia vara aceasta. Acolo Iuruc și Halep au clarificat doar detalii despre divorț.

Vestea a venit ca un șoc pentru toată lumea.

La doar un an de când și-au unit destinele în fața ofițerului de Stare Civilă, Simona Halep și Toni Iuruc se despart în mod oficial. Nu mai există cale de întoarcere, divorțul este deja stabilit, urmând să semneze actele la notar.

Citeste si: Cine este Toni Iuruc, soțul Simonei Halep. ”Am hotărât de comun acord cu Simona să ne despărțim!"- kfetele.ro

Citeste si: Doi americani trăiesc fără mâncare. Nu le-a mai fost foame din 2008! - bzi.ro

Simona Halep și Toni Iuruc ar fi trebuit să facă nunta pe 13 noiembrie

Simona Halep și Toni Uruc ar fi trebuit să facă nunta pe data de 13 noiembrie, după ce s-au cununat civil pe 15 septembrie, anul trecut. Cununia religioasă era planificată să aibă loc la Cazinoul din Sinaia, unde să fie invitate în jur 300 de persoane. Nașii

de cununie ar fi trebuit să fie Toni Mihale, care este un bun prieten din copilăria lui Toni Iuruc, și Cristina, partenera de viață a acestuia. Odată cu vestea divorțului, petrecerea fastuoasă s-a anulat, iar celebra jucătoare de tenis și soțul ei au ales să meargă pe drumuri separate.

Totuși, imaginile surprinse de paparazzi WOWbiz.ro în urmă cu câteva luni indică un comportament mai rece între cei doi. Cele mai recente imagini îi arată plictisiți, reci, distanți, semne clare că de atunci scârțâia relația lor. Mergeau unul lângă altul, întorcându-se de la antrenament, la o distanță destul de mare, ca și cum ar fi fost străini. Nu a existat niciun gest de tandrețe, nici măcar un simplu ținut de mână. Cei doi erau serioși, fără să schițeze niciun zâmbet.

Alte imagini surprinse de paparazzi WOWbiz, îi arată pe Simona Halep și Toni Iuruc când și-au dat întâlnire la restaurant, dar...separat. Mai întâi a ajuns el, însoțit de un prieten, mai apoi a venit și ea, cu mașina personală. Nici cât timp au luat masa nu a avut loc nicio apropiere, ca și cum ar fi luat masa ca doi parteneri de afaceri, nu ca soț și soție. Altfel, se pare că relația celor doi nu mai era stabilă de mult timp, motivele divorțului fiind, cu siguranță, mai extinse decât s-a aflat până acum.

Cum s-au cunoscut Simona Halep si Toni Iuruc?

Până în anul 2019, Simona Halep și Toni Iuruc și-au ținut secretă relația de iubire. S-au afișat imediat după ce faimoasa tenismenă a câștigat turneul de la Wimbledon, imediat cum s-au întors din Marea Britanie. De atunci, au continuat să apară unul la brațul celuilalt, fericiți, îndrăgostiți, fără să se mai ferească de ochii lumii. Simona Halep și Toni Iuruc s-au cunoscut într-un club foarte cunoscut din capitală, iar apropiații lor declarau că a fost dragoste la prima vedere. În vara lui 2021, jucătoarea de tenis a fost cerută în căsătorie, cu un inel de logodnă superb, așteptând cu nerăbdare ziua în care se vor căsători.

“E foarte frumos (n.r. – inelul de logodnă) și-l port cu mândrie și cu plăcere. A fost un moment deosebit! În trecut ziceam că o să fie un moment mai banal, așa, dar nu a fost deloc așa. Impactul a fost mare, am fost emoționată și mă bucur foarte mult să-l am pe Toni alături de mine. Am plecat la un drum frumos. Da, așa este, ne-am logodit! Mă bucur pentru că am făcut pasul deja, este un moment foarte foarte frumos din viața mea”, a declarat Simona Halep, mai demult, în cadrul unei conferințe de presă.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!