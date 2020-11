Cum combini corect alimentele pentru o digestie sanatoasa

Alimentatia nesanatoasa si mancatul pe fuga se numara printre cauzele constipatiei, situatie care poate genera si alte probleme de sanatate, daca devin un obicei de zi cu zi. Dincolo de necesitatea de a manca, zilnic, alimente sanatoase, este important si modul in care le combinam la fiecare masa, pentru a avea parte de o digestie usoara, care sa nu ne creeze probleme, ulterior. Desi e greu de rezistat tentatiei de a face diferite combinatii alimentare, mai ales, atunci cand iti este foarte foame, e bine sa reflectezi putin si asupra modului in care te vei simti imediat dupa masa.

De ce este important cum combinam alimentele



Pentru a intelege importanta combinarii corecte a felurilor de mancare, trebuie sa stii ca fiecare aliment are nevoie de o anumita perioada de timp pentru a fi digerat. Unele se asimileaza mai usor, iar altele, mai greu, asa ca, pentru a evita problemele digestive, trebuie sa mananci intai alimentele din prima categorie. De asemenea, este contraindicat sa consumi, la aceeasi masa, mai multe alimente greu digerabile. Altfel, vei da mult de lucru sistemului digestiv, lucru care se va reflecta in starea ta generala. Pentru a invata cum se combina corect alimentele, iti recomandam sa respecti sfaturile de mai jos.

Nu manca fructe la desert

Fructele fac parte din categoria alimentelor usor digerabile, si, din acest motiv, nu e indicat sa fie consumate dupa-masa, la desert. In caz contrar, vor ramane in stomac pana cand sunt digerate alimentele mancate inaintea lor. In acest timp, vor incepe sa fermenteze, iar asta va duce la tulburari digestive. Momentul cel mai indicat pentru consumul fructelor este dimineata, pe stomacul gol, macar cu o jumatate de ora inainte de micul dejun.

Bea apa inainte de masa

Hidratarea este foarte importanta in procesul de digestie, insa, trebuie sa se faca inainte de masa, nu in timpul ei. Asadar, cu o jumatate de ora inainte de a manca, bea 1-2 pahare de apa. Apoi, mai poti bea apa dupa cel putin 30 de minute de la masa. Consumata in timpul mesei sau imediat dupa, apa dilueaza sucurile gastrice si inhiba digestia, care, astfel, va dura mai mult.

Proteinele animale si legumele

Canea, ouale si branzeturile fac parte din categoria alimentelor bogate in proteina animala si pe care multi dintre noi le mancam in combinatie cu diferite legume. Atentie! Nu orice fel de legume sunt recomandate pentru aceste alimente, ci, doar, cele care au un continut scazut de amidon. Printre acestea: rosiile, varza, ardeiul, castravetii, conopida, ceapa sau broccoli, care sunt cele mai potrivite in farfurie alaturi de carne, oua si branzeturi. Evita cartofii, mazarea, fasolea, porumbul si soia, care sunt alimente bogate in amidon. Combinate cu alimente pe baza de proteina animala, acestea raman mai mult tip in stomac, intra in fermentatie si cauzeaza o neplacuta stare de balonare.

Asadar, friptura mancata alaturi de cartofi prajiti sau fasolea si carnatii, consumate impreuna, nu sunt cele mai inspirate combinatii, in ciuda popularitatii de care se bucura in randul gurmanzilor.

Evita sa combini incorect alimentele, si nu manca mai multe feluri la o masa, dar, respecta programul celor trei mese pe zi. Cea mai importanta dintre ele este micul dejun, care trebuie sa iti asigure energia necesara pe parcursul zilei. La pranz, mananca echilibrat si incepe cu supe sau ciorbe, care se digera mai usor. Cina trebuie sa fie luata cu 2-3 ore inainte de a merge la culcare si trebuie sa includa alimente usoare, ca sa nu incarci, excesiv, stomacul pe timpul noptii.