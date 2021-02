Cum este Jador de la Survivor România în spatele camerelor de filmat. Un prieten bun face dezvăluirea momentului: „Știe să...”. Faimosul va fi văzut cu alți ochi

In articol:

Jador de la Survivor România a reușit că câștige inimile telespectatorilor Kanal D. El a primit cele mai multe voturi de susținere și a devenit pentru a doua oară preferatul publicului.

Cum este Jador de la Survivor România în spatele camerelor de filmat

Jador se află în plin scandal în jungla Dominicană, după ce prietenul său, Culiță Sterp, i-a atras atenția că are un comportament neadecvat. Artistul s-a simțit trădat de cel pe care îl considera frate, iar relația dintre cei doi s-a răcit deosebit de mult.

Un bun prieten al celor doi concurenți din echipa Faimoșilor, regizorul muzical Alex Ceaușu, a declarat în urmă cu ceva timp pentru Playtech.ro că Jador și Culiță Sterp au personalități diferite, deși în fața camerelor se comportă aproape identic. „Cei doi nu joacă un rol acolo, în Republica Dominicană. Din câte i-am văzut la lucru, aş spune că amândoi sunt la fel cum se prezintă şi atunci când stau în faţa camerelor de luat vederi!”, a spus regizorul.

Alex Ceaușu a mărturist că Jador caută mereu să-și impună punctul de vedere și atunci când nu este filmat. Mai mult, el face ce i se spune doar după ce se convinge pe sine că așa e cel mai bine. „Jador, vrea să-şi impună punctul de vedere. El e un copil mai mare, căruia trebuie să-i explicit cu argumente puternice de ce trebuie să facă ce tu decizi ce nu trebuie să facă. De abia după ce înţelege şi-ţi dă dreptate în sinea sa, pune şi în practică, altfel nu va face asta în ruptul capului!”, mai spune Alex Ceauşu.

De asemenea, el susține că Jador are o șansă reală

la câștigarea Marelui Premiu , pentru că îi este ușor să cucerească oamenii de acasă, însă și Culiță Sterp este un candidat redutabil la câștigarea sezonului 2 Survivor România.

„La prima vedere, ai putea spune că Jador are o şansă în plus, fiindcă ştie să câştige publicul de partea sa. Dar, din câte am urmărit, ăsta e genul de concurs de anduranţă, iar asta e un plus pentru Culiţă. Serios, nu ştiu care dintre ei doi va reuşi să dea marea lovitură”, a mai spus regizorul, pentru sursa citată.

Culita Sterp, cântăreț

Jador, votat preferatul publicului la Survivor România

După ce a fost acuzat de Faimoși că are un comportament neadecvat și a fost pus la punct de prietenul său Culiță Sterp, Jador primește un vor uriaș de încredere din partea publicului de acasă. El este cel mai votat concurent din echipa Faimoșilor, titlu câștigat anterior de Zanni. Este a doua oară de la începutul competiției când artistul ocupă primul loc în inimile oamenilor și în clasamentul voturilor.

Jador spune că se aștepta ca alt coleg să fie preferatul telespectatorilor și le mulțumește celor care văd în el un om bun și îl susțin până la capăt. „Mă așteptam să fie total altcineva. Vreau să le mulțumesc lui mamaia, tataia, sunt mulți verișori care mă votează.

Cred că numai ăștia mă votează mult. Le mulțumesc că văd un om bun în mine, nu unul rău cum vede toată lumea. Mă bucur că alături de susținerea lor stârnesc invidii, nu doar aici, ci li afară. Mulțumesc frumos. Vă iubesc, mamă! Vă iubesc, tată!”, a spus artistul.

