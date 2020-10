Mihai Trăistariu [Sursa foto: Captură YouTube]

Mihai Trăistariu a avut serioase palpitații, după ce ghinonul pare că s-a abătut asupra lui. Vedeta a povestit că după ce și-a chemat în vizită fratele, la mare, în loc să-i mulțumească de faptul că l-a găzduit, bărbatul i-a dat foc la casă.

De asemenea, cântărețul a povestit că își chemase fratele să locuiască într-unul dintre apartamentele pe care le deține la mare, pentru a nu mai fi nevoit să plătească cazarea la hotel și pentru a-i oferi acestuia o vacanță. „Când vrei să faci un bine, nu te alegi tocmai cu bine. Am apartamentele astea și vara le-am dat turiștilor. Mi-am sunat frații și le-am zis că dacă tot am șase apartamente să le fac câte o vacanță la mare. Fratele meu, pictorul Vasile, a venit acum vreo săptămână, i-am umplut frigiderul cu de toate, i-am dat bani și i-am sugerat să picteze marea, să-și facă o expoziție”, a spus Mihai Trăistariu ( Citește și: Mihai Trăistariu a făcut ultimele dezvăluiri! Câți bani face artistul după ce a investit în afaceri imobiliare!

Bărbatul a incendiat bucătăria, după ce a uitat cămașa deasupra aragazului.

Ba mai mult, artistul a spus despre fratele lui că în loc să picteze, a stat permanent în casă. Artistul a trăit un șoc atunci când bărbatul l-a sunat să-i spună că îi arde casa. Totul s-a petrecut atunci când a vrut să-și usuce cămașa la aragaz. Uitând-o acolo, focul s-a extins și i-a făcut pagube în jur de 3000 de lei în toată bucătăria.

”Mă sună pe la 11:00 dimineața și-mi zice: „Mihai, au ars niște mânere la dulap. Mi-am spălat cămașa și am vrut să o usuc mai repede, așa că am pus-o deasupra aragazului, dar am uitat-o acolo. S-a topit”. Dulapul ardea lângă el, iar el stătea în pat, la televizor. Am început să râd, dar e toată bucătăria arsă, trebuie făcute reparații”, a mai spus cântărețul.