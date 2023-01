Cum i-a surprins un apropiat pe Georgiana Lobonț și pe soțul ei în vacanță, după zvonurile despre divorț? Imaginea care schimbă tot: „Nu se desparte nimeni”

In articol:

Vestea că Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan divorțează a picat ca un trăsnet pentru toți fanii cuplului, iar multora nu le vine să creadă că relația celor doi a ajuns la final. În timp ce soțul acesteia a oferit deja primele declarații privind ruptura, internauții sunt de altă părere, mai precis că totul ar fi doar o strategie de promovare a piesei pe care artista urmează să

o lanseze în colaborare cu Armin Nicoară.

Ei bine, deși mulți dintre apropiații cuplului au ieșit public și au vorbit despre artistă și partenerul ei de viață, spunând că totul este în regulă între ei, un alt apropiat al celor doi, Fane Bănățeanu, a făcut o postare pe Instagram, publicând o fotografie unde apare alături de Georgiana și Rareș, la aceeași masă.

Citește și: Ce pact au făcut Armin Nicoară și Georgiana Lobonț, tocmai ca să nu se mai certe! Avem cele mai noi detalii: "Am stabilit să procedăm așa de fiecare dată" | EXCLUSIV

Bineînțeles, imaginea a fost însoțită și de un mesaj: „Totul este bine, nu se departe nimeni”, a scris Fane Bănățeanu, pe pagina personală de Instagram, unde apare la aceeași masă cu Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan.

Citeste si: “S-a terminat, e simplu.” Soțul Georgianei Lobonț a vorbit pentru prima oară despre divorț! Rareș Ciciovan a spus motivul separării- kfetele.ro

Citeste si: Ce pact au făcut Armin Nicoară și Georgiana Lobonț! Avem cele mai noi detalii: "Am stabilit să procedăm așa..."- bzi.ro

Armin Nicoară, prima reacție după ce s-a zvonit că Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan divorțează

Nu cu mult timp în urmă, Armin Nicoară a venit cu o primă reacție despre zvonurile legate despre divorțul nașilor săi, mai ales că internauții au vehiculat că motivul separării celor doi soți ar fi chiar tânărul saxofonist.

Citește și: Georgiana Lobonț chiar divortează sau e metodă de promovare? Ce au observat fanii, după ce și-a anunțat noua piesă alături de Armin Nicoară

Așadar, Armin Nicoară a dorit să pună stop acestor speculații, așa că a trimis un video jurnaliștilor WOWbiz, direct din vacanța din Maldive, acolo unde se află alături de nașii de cununie, Georgiana și Rareș.

„Buna dragilor, nu am avut telefonul la mine și îmi cer scuze că nu am răspuns la mesaje. Vreau să lămuresc câteva probleme, tocmai am văzut în ziar ce s-a întâmplat. Vreau să știți că eu nu ma bag în familia nimănui, nu m-am băgat în relația nimănui, nu distrug nicio familie. Eu sunt Armin Nicoară și vreau să lămuresc că de acum pentru totdeauna și să intre tuturor în cap celor care lăsați comentarii, că eu nu-mi iubesc soția, că îmi bat joc de Claudia, eu am o soție extraordinar de frumoasă și de iubitoare și nu aș da-o pe nici care femeie din lumea asta, deci să vă rămână în cap tuturor. Eu nu distrug familia nimănui și nu m-am băgat în familia nimănui și soția mea Claudia este alături de mine, eu alături de mine și o iubesc și voi fi întotdeauna alături de ea. Nu mai lăsați comentarii negative, nu mă cunoașteți, nu mi-ați cunoscut viața personală, așa că v-aș ruga să fiți mai calmi când lăsați comentarii și când mă înjurați pe mine. Ce s-a întâmplat astăzi în ziare cu articolele din ziare, se spune că Armin Nicoară a destrămat familia nașei. Nașii mei, Georgiana Lobonț și Rareș, sunt cu mine în vacanță în Maldive, nu știu ce s-a întâmplat între ei. Ei nu au camera aproape de mine. A avut foarte multe evenimente și a dorit foarte mult să se relaxeze în cameră, nu a venit pe plajă. Rareș la fel, este impresarul Georgianei și cred că dacă au o problemă și-o rezolvă între ei. Bineînțeles că în orice familie există certuri, discuții, cine știe, dar cred că își pot rezolva problemele între ei. Nu mă mai băgați pe mine, că eu nu m-am băgat în familia nimănui, eu colaborez cu Georgiana, asta este viața de artist, când faci o melodie, posibil ca melodia respectivă să fie de dragoste, de iubire, orice. Noi jucăm un rol. Dacă Georgiana cântă o strofă de iubire, clar că nu poate să stea într-o stană de piatră, trebuie să colaborăm, să conversăm. Am făcut un videoclip acum 2 zile, când o sărut pe Georgiana și în acea melodie spune: <<Sărută fetele>> și eu am sărutat-o pe Georgiana, e normal, e o melodie. Dar nu mă mai condamnați să spuneți că eu mă dau la Georgiana, că eu fac ce fac, e nașa mea. Ce vreți, să o înjur? Sper că am fost cât de cât înțeles și să auzim numai de bine și Doamne ajută.”, a declarat Armin Nicoară într-un video pentru WOWbiz.ro.

De precizat este că, jurnaliștii WOWbiz au încercat să ia legătura cu Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan, însă niciunul nu a răspuns.