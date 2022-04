Cum îl cheamă, de fapt, pe Virgil Ianțu. S-a aflat abia acum: "Am decis de comun acord să folosim porecla ca nume de scenă"

In articol:

Virgil Ianțu este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de televiziune din România, însă puțină lume știe faptul că numele acestuia este, de fapt, o poreclă pe care Ștefan Bănică Jr i-a pus-o în urmă cu două decenii, pe vremea când cei doi făceau parte din trupa The 50's.

Care este numele real al lui Virgil Ianțu?

Virgil Ianțu a făcut o dezvăluire neașteptată, după o carieră de 22 de ani în televiziune. Într-un interviu recent, acordat ego.ro, el a mărturisit că numele de scenă nu este și numele lui real. Potrivit declarațiilor făcute de prezentator, Ștefan Bănică Jr ar fi fost cel care i-ar fi găsit porecla cu care a debutat la TV, pe vremea când ambii făceau parte din formația The 50's: "Ianțu este porecla pe care mi-a dat-o Ștefan Bănică, iar când am început să fac televiziune, în perioada premergătoare, cei de la marketing, producție, patronat, au constatat că am un nume greu de reținut și de citit.

Virgil Ianțu [Sursa foto: Facebook]

În cele din urmă, am decis de comun acord să folosim porecla ca nume de scenă și așa am devenit Virgil Ianțu. Eu sunt Virgil Ianțu Gătăianțu (râde)! Singura diferență de atunci versus acum este că Ianțu a devenit marcă înregistrată." , a povestit Virgil Ianțu, pentru sursa amintită.

Virgil Ianțu [Sursa foto: Facebook]

Virgil Ianțu, despre debutul în muzică

Virgil Ianțu a mărturisit că și-a descoperit pasiunea pentru muzică încă de la vârste fragede. Părinții artistului au fost cei care i-au observat talentul și l-au îndemnat să pornească pe acest drum. Deși de-a lungul vieții au fost momente în care bărbatul a trebuit să se ocupe mai mult de proiectele din televiziune, Virgil Ianțu spune că nu a renunțat niciodată la muzică: "Familia mea era foarte muzicală. Toți avem ureche bună, așa că nu a fost greu să mă identifice, de foarte mic. Am pornit de la vârsta de nici șase ani pe un drum care s-a transformat într-un mod de viață. Nu ai cum să reziști altfel dacă vrei să faci un instrument muzical și muzică cu tot ce presupune ea, la cel mai înalt nivel.

Eu nu mi-am căutat vreun loc în industria muzicală. Eu cânt de plăcere și recunosc că am fost foarte selectiv când am acceptat o propunere de a cânta. La muzică nu am cum să renunț. E parte din viața mea. Cânt și noaptea în somn. Acum niște ani, am lansat un album, „Ieri și azi”, de care sunt mândru. Am avut o perioadă frumoasă de concerte și turnee prin țară, dar au venit și vremurile mai dificile și lucrurile s-au complicat. Voi reveni.", a adăugat Virgil Ianțu, pentru aceeași sursă.