Cum îl face Oana Lis pe Viorel să zâmbească în cea mai grea perioadă din viața lui? Fostul edil nu mai poate ieși din casă: "Plâng când ies afară" | EXCLUSIV

Oana Lis trece printr-o perioadă extrem de dificilă. Blondina se descurcă destul de greu în ultimul timp din punct de vedere financiar, dat fiind faptul că Viorel Lis are nevoie de bani pentru tratamente și pentru recuperare.

Cum se simte Viorel Lis în acest moment?

Totuși, a decis să ia o gură de aer și să iasă printre vedete.

Viorel Lis urmează tratamente și încearcă să se facă bine, însă anii își spun cuvântul. Cu toate acestea, are un ajutor de nădejde, pe Oana, soția lui, care îi este alături la fiecare pas. În cadrul unui eveniment monden, am întâlnit-o pe Oana Lis, care ne-a povestit despre starea de sănătate a lui Viorel din prezent și cât timp au petrecut prin spitale.

"E o perioadă grea pentru noi acum, e foarte greu pentru el să stea numai în casă, e o persoană foarte activă. Acum îi arăt poze, îl înveselesc cu starea mea, îi mai povestesc cu cine m-am întâlnit. Cred că e important lucrul ăsta. Ultima oară, în spital, am stat la recuperare 10 zile, cu covid-ul iar 10 zile și mereu numai pe la doctori. Viața e o luptă și noi trebuie să luptăm." , a declarat Oana Lis, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Cum îl înveselește Oana Lis pe Viorel?

Deși este un moment extrem de greu pentru el, Viorel Lis nu uită să mai și zâmbească și asta datorită Oanei. Aceasta încearcă să fie puternică și să îl facă și pe el să fie la fel. Oana ne-a povestit cum îl înveselește și ce nu face pentru a-i înrăutăți starea.

"Cred că forța asta vine așa din interior, din iubire, din credință, de aici îmi iau puterea. E ceva ce nu pot să explic. Dimineața să te trezești cu bucurie, că ești în casa ta, cu omul tău, cu familia ta. El e familia mea, eu nu am o familie mare, nu am copii și așa e normal ca energia mea să se îndrepte toată către el. Nu prea îl las să vadă când cedez. El are nevoie să vadă că sunt puternică și chiar dacă îmi vine să plâng când sunt supărată știu că nu îi place așa și plâng când ies afară din casă, nu plâng în casă. Te influențează starea. Atunci când iubești pe cineva drag din familie, care are probleme de sănătate ai vrea să fie bine și e o neputință să plângi. E ceva groaznic, nu doresc nimănui să treacă prin așa ceva, dar, din păcate, asta e realitatea. E ceva ce nu am întâlnit, nu am știut, dar încerc să gestionez cât mai bine.", a mărturisit Oana Lis, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

