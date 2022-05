Cum încearcă Alexandru Ciucu să ia copiii de la Alina Sorescu?! Motivul invocat în fața judecătorilor

In articol:

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au decis să mergă pe drumuri separate după mai bine de un deceniu de relație.

Vestea divorțului a picat ca un trăsnet și a zguduit din temelii showbiz-ul autohton. Totuși, zvonurile unei despărțiri iminente nu sunt recente, ci au început încă de acum câteva luni bune, după ce designerul ar fi fost surprins în compania unei alte femei. În ciuda bârfelor care erau din ce în ce mai multe, cei doi au negat orice zvon și orice informația despre divorț, ba chiar spuneau că nu au probleme de cuplu.

Totul a ieșit la iveală, însă, în urmă cu aproape o săptămână, atunci când pe portalul instanțelor de judecată a apărut un document conform căruia Alexandru Ciucu o dădea în judecată pe Alina Sorescu. Se pare că coi doi nu s-au înțeles asupra custodiei celor doi copii, iar acum lasă o instanță de judecată să ia o decizie pentru ei. Iată cum vrea creatorul de modă să-i ia pe cei mici la el de la soția lui și ce motiv a invocat în fața judectătorilor?

Ce motiv a invocat Alexandru Ciucu în fața judecătorilor pentru a-i convinge să-i dea copiii de la Alina Sorescu?

La mijlocul lunii aprilie, designerul a început demersurile pentru a o da în judecată pe Alina Sorescu. Acesta încearcă pe cale legală să-i ia pe cei doi copii de la vedeta de televiziune. Imediat după ce s-au despărțit, blondina s-a mutat în „palatul” de 2.000

de metri pătrați acolo unde a locuit pe perioada mariajului cu Alexandru Ciucu, într-un apartament de patru camere din Capitală.

Conform informațiilor click.ro, creatorul de modă le-a spus magistraților că ar fi în interesul celod două fete, Carolina și Raisa, să locuiască în vila impunătoare din Pipera, acolo unde au copilărit.

Alina Sorescu nu renunță fără o luptă! „ Voi face tot posibilul”

Vedeta de televiziune spune că nu se va lăsa ușor în acest „război” început de soțul ei și că va face totul pentru a-și ține fetițele lângă ea.

„La inceputul anului am introdus actiunea de divort, iar in cadrul acestui proces sotul meu a intentat acum o ordonanta presedintiala, in care cere domiciliul fetitelor noastre la el pana la solutionarea in instanta a procesului.

Voi face tot posibilul sa imi protejez fetitele, sa muncesc pentru a le creste si sa le educ armonios, ca si pana acum”, a scris, în urmă cu câteva zile Alina Sorescu pe rețelele de socializare.