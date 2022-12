Cum își menține Cristina Joia silueta și ce aliment a exclus din alimentația sa. Recunoaște că nu se consideră o femeie frumoasă: „Probabil am o genă bună”

In articol:

Cristina Joia face parte din designerii foarte apreciați și căutați de către români. Frumoasa brunetă s-a făcut remarcată în urma unei emisiuni în care și-a arătat priceperea și dăruirea cu care se ocupă de amenajarea locuințelor.

Secretul siluetei Cristinei Joia

Cristina Joia se poate mândri cu o siluetă de invidiat. Cu toate acestea, vedeta este fan al dulciurilor și nu ratează nicio ocazie în care poate să se răsfețe cu acestea. De la vârsta de 10 ani, bruneta era răsplătită de mama sa cu câte ceva dulce, așa că, și la această vârstă se răsplătește cu astfel de gustări. Designer-ul nu merge la sală, iar în schimbul acestui lucru prefer să își petreacă timpul pictând/ Munca pe șantier o asociază cu un antrenamet asiduu.

„Mie îmi plac dulciurile, mă răsplătesc. De când eram mică, de câte ori luam nota 10, mama îmi dădea dulciuri și mi-a rămas așa. Și acum mă răsplătesc singură. Nu merg la sală, am 45 de ani, asta e. Dar ideea este că noi, pe șantier, chiar facem foarte mulți kilometri, mergem du-te-vino. E un fel de sală, dar sală cu sens la sfârșit. Se vede că nu merg la sală. Nu am mers în viața mea. Am amenajat trei săli de antrenamente și cei de acolo mi-au zis să vin și eu să lucrez. N-am timp, n-am când. Sincer, prefer să pictez sau să fac orice altceva”, a declarat Cristina Joia.

Ce aliment nu se mai găsește în alimentația vedetei

Chiar dacă este o împătimită a dulciurilor și nu a apelat la diete, există un aliment care nu se mai regăsește în alimentația Cristinei Joia de foarte mult timp. Bruneta este o iubitoare de animale și carnea a dispărut complet din meniul acesteia. Vedeta consideră că dacă din ce în ce mai mulți oameni ar decide să nu mai consume acest aliment ar fi mai puțină poluare.

„Eu nu mănânc carne, dar nu mănânc carne pentru că iubesc animalele și mă gândesc că dacă toți am consuma mai puțină carne ar fi mai puțină poluare și așa mai departe. Dar glutenul este viața mea, pișcoturi și tot felul de genul ăsta, lapte, brânză”, spune designer-ul.

Celebrul designer nu se consideră o femeie frumoasă

Cu toate că este tot timpul complimentată pentru silueta și aspectul său, Cristina Joia nu se consideră o femeie frumoasă și a mărturisit că nici nu își dorește să fie perfectă. Artista nu s-a vopsit niciodată și nici nu a apelat la alte metode de înfrumusețare spunând de fiecare dată că totul este moștenit genetic.

„Am 45 de ani și nu m-am vopsit niciodată, nu am încă fire albe. Probabil că am o genă bună, moștenirea genetică mă ajută în momentul de față. Mama este slăbuță. Dar acum știi cum e, moștenire-moștenire, dar mai trebuie să fac ceva și pentru asta. Dar nu mă consider o femeie în genul acela decorativă, frumoasă sau estetică. Eu spun despre mine că sper să am carismă. Ceea ce nu e totuna cu frumusețea. Nu e ca și cum: aoleu ce am avut și ce am pierdut. O să îmbătrânesc, o să mă îngraș, asta e viața”, a declarat designer-ul, conform Ego.ro.