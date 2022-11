Cum își menține silueta suplă Anca Serea? Vedeta gătește pentru cei 6 copii. „Mai mergem și la fast-food. Nu sunt o mamă ca la carte”

In articol:

Anca Serea, în vârstă de nici 41 de ani, arată impecabil. Are o siluetă de invidiat chiar și după ce a dat naștere la 6 copii.

Care este secretul Ancăi Serea pentru o siluetă de invidiat?

Soția lui Adi Sînă a mărturisit că nu face eforturi mari pentru a se menție în formă. Cu toate acestea, a recunoscut că nu fumează, nu consumă alcool și nu e fană dulciurilor. Totuși, ea și familia ei mai consumă din când în când fast-food.

Anca Serea a mărturisit că nu are niciun secret pentru a se menține în formă, însă este o persoană foarte activă. Vedeta nu a fumat niciodată și nici nu a băut alcool, mănâncă sănătos și evită produsele care nu îi aduc niciun beneficiu sănătății.

„Gătesc aproape orice. Prepar absolut tot. Să vedeți la mine pe Instagram! Dar pot să vă spun ce am gătit ieri. Am gătit o ciorbă din curcan cu multe legume și un ostropel de curcan cu piure. Unii au vrut piure, alții au vrut orez.”, a mărturisit Anca Serea, pentru Revista VIVA!.

Anca Serea a dezvăluit ce alimente nu consumă pentru a se menține în formă. [Sursa foto: Instagram]

Anca Serea nu a consumat niciodată alcool

Vedeta a mărturisit că nu a fost niciodată curioasă sa consume alcool. Nu a fost interesată de acest aspect și, crede ea, nici nu i se potrivește.

„ Pur și simplu nu am băut niciodată. Nu mă atrage deloc. Nu mi se potrivește. Cred că o femeie, în general, ar trebui să aibă o conduită și nu că aș avea ceva, Doamne ferește!, cu doamnele care consumă alcool, dar nu am încercat. Nu am fost curioasă. Nu am avut curiozitatea aceasta.”, a mai spus Anca Serea, pentru sursa citată.

Anca Serea gătește pentru cei 6 copii ai săi

Anca Seara nu le-a impus copiilor săi nimic în ceea ce privește alimentația. Vedeta a mărturisit că le oferă libertatea de a alege tot ce își doresc să mănânce și uneori consumă chiar și ea împreună cu ei fast-food.

„ Nu sunt o mamă împătimită și nici o mamă cum s-ar crede, ca la carte. Și chiar le încurajez pe mămici ca, uneori, să facă excepții, pentru că excepțiile sunt sănătoase. Chiar dacă ne-am dorit să trăim într-o lume perfectă, lumea perfectă nu există decât dacă ne-o creăm noi, aparent perfectă. Deci da, ei mai mănâncă și la fast-food, la petreceri, sau, dacă mă roagă, mai mergem și aici, o dată pe lună, nu știu exact.”, a explicat Anca Serea.

“ Nu le interzic, sincer, nimic din tot ce e cu măsură și cu echilibru. Nu ai ce să faci. Și dacă ar pleca de acasă, sunt adolescenți, nu poți să-i controlezi să nu mănânce. Mi se pare aiurea și nici nu sunt omul ăla. Ar trebui să fii constant când iei decizii din acestea și trebuie să fii și tu un exemplu, ca să le interzici lor să facă niște lucruri.”, a mai adăugat vedeta.

