Cum le-a spus Pepe fetițelor sale că urmează să aibă un frățior! Artistul va deveni tată pentru a treia oară peste două luni

Pepe este un bărbat foarte fercit. În numai două luni va avea ocazia să facă cunoștință cu cel de-al treilea copil al său. După divorțul de Raluca Pastramă, artistul și-a refăcut viața alături de Yasmine, femeie care îi va dărui un copil în curând.

Iată cum au aflat cele două fiice ale câtărețului și ale Ralucăi Pastramă că urmează să ma aibă un frățior.

După ce s-e despărțit de Raluca Pastramă, Pepe și-a regăsit fericirea în brațele lui Yasmine. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar relația lor se sudează din ce în ce mai tare pe zi ce trece. Artistul a ales să le spună fetițelor sale că vor avea un frățior într-un mod absolut inedit.

Pepe a vrut să știe toată lumea că urmeză să devină tătic pentru a treia oară, inclusiv fetițele sale. Le-a chemat pe micuțe acasă la el și le-a spus să pună mâna pe burtica lui Yasmine și să o mângâie, conform playtech.ro.

Cele două fetițe, Maria, în vârstă de 9 ani și Rosa, de 6 ani, s-au bucurat nespus când au aflat că vor avea un frățior.

Micuțele se înțeleg foarte bine și cu mama lor vitregă, Yasmine considerându-le ca fiicele sale.

Cum le-a spus Pepe fanilor săi că urmeză să devină tată din nou

Pepe este foarte apropiat de fanii săi și împărtășește cu aceștia toate evenimentele importante din viața lui. În timp ce se afla pe scenă, în fața a mulțime de admiratori, artistul a făcut marele anunț.

„Vreau să vă mărturisesc și vouă un secret care ține de mine și de viața mea personală, sunt atât de fericit și trebuie să împart cu oamenii care mă iubesc atât de tare… Voi fi tătic și voi avea un băiețel”, a spus el pe scenă.

Pepe și Yasmine s-au mutat împreună în vila artistului din Pipera în urmă cu doar câteva luni. Cu toate că se cunoașteau de aproximativ 5 ani, cei doi s-au reîntâlnit în 2021, an în care au și decis să formeze un cuplu.

„Nu am ce să povestesc mai mult despre relația pe care o am, mai ales că suntem la început. Nu vreau să regret peste șase luni ceva spus acum, așa că tot ceea ce zic este că da, suntem împreună, ne-am asumat.

Am recunoscut că suntem împreună și am postat pe Instastory. Noi ne întâlnim, discret, de ceva vreme, dar acum am fost văzuți public împreună pentru că am decis să ne afișăm și public”, spunea acesta la începutul relației.