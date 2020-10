Cum ne afectează schimbarea orei [Sursa foto: PixaBay]

Schimbarea orei este un lucru cunoscut de toți locuitorii din România, pentru că are loc de două ori pe an. Trecerea la ora de vară sau cea de iarnă ne afectează organismul în mică sau mare măsură, depinde de orice persoană. Astfel, puțini oameni știu care sunt efectele pe care schimbarea orei le are asupra organismelor noastre. Comisia Europeană a decis ca ora de vară și cea de iarnă să nu mai existe, iar statele să adopte una dintre ele, care să rămână pentru totdeauna. Decizia a fost luată tocmai din motiv, că reprezentanții Comisiei Europene știu cât de periculoase pot fi efectele acestei schimbări.

Ce se întâmplă cu organismul nostru, când se schimbă ora

Ora se schimbă de două ori pe an, iar trecerea poate fi destul de dificilă pentru unele persoane. De cele mai multe ori, organismul suferă din cauza acestei treceri de la ora de vară la cea de iarnă, sau invers. Specialiștii spun că organismul uman se adaptează noii schimbări abia după o săptămână, dar doar dacă avem un program de somn rezonabil. Deci experții atrag atenția oamenilor în privința somnului, dar și a sportului.

Cum ne afectează schimbarea orei[Sursa foto: PixaBay]

Specialiștii spun despre schimbarea orei, că ne poate afecta psihicul sau că putem suferi de astenie, vertij, irascibilitate, anxietate, tulburări de concentrare. De altfel, ne putem confrunta și cu schimbări ale ritmului cardiac sau ale tensiunii arteriale. Cercetătorii sunt de părere că România ar trebui să rămână la ora de iarnă, cea astronomică, care va începe de pe 25 octombrie.

„Ideea de a trece de la o oră la altă nu mi se pare deloc rezonabilă. Ideea de a rămâne la ora de iarnă, din punctul meu de vedere, mi se pare o varianta mai bună”, a declarat psihologul Mihaela Săhlean.

Sursa - redactia.ro