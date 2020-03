Ministerul Sanatatii din Israel a lansat duminica o aplicatie numita HaMagen , destinata telefoanelor inteligente - smartphone . Ea le permite oamenilor sa afle daca au luat contact cu purtatori ai coronavirusului.

"Este un instrument tehnologic dezvoltat pentru a permite oricui sa afle rapid si precis daca a avut contact cu o persoana infectata. Singurul mod prin care putem opri coronavirusul este sa ne protejam pe noi si pe cei apropiati", noteaza un comunicat al Ministerului Sanatatii din Israel.



"Aplicatia te notifica cu data si ora la care ai fost expus", se mai arata in comunicat.



Potrivit celor care au dezvoltat-o, aplicatia urmareste locatiile in care persoana care o are instalata s-a aflat si printr-o corelare a datelor cu cele epidemiologice furnizate de stat poate identifica daca in jur se aflau si alti purtatori ai COVID-19. Ea se bazeaza pe faptul ca majoritatea oamenilor au in buzunar un smartphone.

Cât poate să ajunte HaMagen românii?

Aplicația HaMagen ar fi o aplicație binevenită în România. Autorităţile au anunţat că până luni, 23 martie, la ora 13, numărul persoanelor infectate cu COVID-19 a ajuns la 576. Sunt 143 de noi cazuri de infectare în ultimele 24 de ore. De asemenea, patru pacienţi ifectaţi cu coronavirus au decedat. La ATI sunt internaţi în prezent 15 pacienţi infectaţi cu coronavirus, iar șapte dintre ei sunt în stare gravă.

Până astăzi, 23 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 576 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 576 de persoane confirmate pozitiv, 73 au fost declarate vindecate și externate (51 la Timișoara, 17 la București, 3 la Craiova, unul la Constanța și unul la Iași).

Până astăzi, 23 martie, 4 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 și cu boli cronice preexistente, internate în spitale din București, Craiova Iași și Suceava, au decedat.

Al patrulea deces din cauza noului coronavirus a fost înregistrat, luni, în România. Este vorba despre o femeie de 72 de ani, internată la Suceava. Pensionara nu a călătorit în străinătate, în zonele afectate de COVID-19, şi nu se ştia să fi intrat în contact cu o persoană confirmată pozitiv.

"Este vorba despre o femeie în vârstă de 72 ani, internată în data de 21 martie 2020 in Spitalul Județean Suceava, cu afecțiuni asociate cronice ( diabet, boli cardiovasculare) , fără context epidemiologic ( nu are istoric de călătorie, nu a venit în contact cu o persoană confirmată pozitiv)", a anunţat Ministerul Sănătăţii.

De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 143 de noi cazuri de îmbolnăvire.