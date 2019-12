Daca vrei sa iesi din anonimat indiferent de ocazie, alege sa porti un accesoriu inedit: botinele animal print. Ca si in cazul hainelor care au acest imprimeu, si in cazul incaltarilor exista cateva reguli de care sa tii cont pentru aparitii impecabile. Deci, cum purtam botinele animal print in 2020?

Alaturi de culori neutre

Iti doresti sa pui in evidenta o pereche de ghete cu imprimeu leopard sau sarpe? Cea mai sigura asociere este cu o nuanta neutra, cu ar fi negrul, bejul sau chiar albul, daca esti suficient de indrazneata. O rochie tip furou sau una stil sacou sunt doua variante pe care le poti alege pentru o seara in club sau chiar pentru un eveniment glam. Alege cizme lungi sau botine animal print si vei crea un look demn de o diva!

Ai nevoie de o tinuta smart-casual, ideala pentru birou? Poarta aceeasi pereche de botine cu o pereche de jeansi slim fit negru si cu o maleta bej. Strange-ti parul intr-o coada de cal si, eventual, adauga un sacou sau poate un blazer, daca iti doresti un plus de confort termic.

In tinute uni

O alta modalitate inspirata de a purta incaltamintea animal print fara sa dai gres consta in asortarea acesteia in tinute monocrome. Nuantele de crem, bej, maro sau camel vor arata foarte bine alaturi de o pereche de botine leopard, in timp ce un outfit all black poate fi asortat cu botine cu imprimeu zebra. Ai grija, insa, sa pastrezi acelasi stil al rochiei cu cel al incaltarilor; de exemplu, niste ghete cu toc si siret se potrivesc perfect cu o rochie-camasa!

Asortate cu deux-pieces-uri

Botinele animal print arata foarte bine si in combinatie cu un compleu deux-piece. Alege botine slip-on, mai ales in cazul in care ai optat pentru pantaloni carrot. De asemenea, aceasta regula ramane valabila si daca ai ales, in schimb, sa porti un complet format din sacou si fusta.

Alaturi de culoarea anului 2020

Daca iti doresti sa porti o tinuta cu totul si cu totul indrazneata, alege un compleu cu buline sau chiar unul cu imprimeu floral!

Desi nu stim cu exactitate care este nuanta anului 2020, cei de la Institutul Pantone ne-au oferit deja cateva indicii pretioase despre aceasta. Este vorba despre o culoare intensa, inspirata de apele marilor si ale oceanelor. Prin urmare, ne asteptam ca, in mare voga in anul ce urmeaza, va fi albastrul. Din fericire, ai la dispozitie o multime de modele de botine pe epantofi.ro care se asorteaza de minune cu o astfel de nuanta. Apeleaza la aceasta combinatie vestimentara atunci cand mergi la un eveniment special, pentru o aparitie de milioane, sau atunci cand iesi in oras.

Botinele animal print sunt un accesoriu inedit, care scoate din anonimat orice tinuta. Asorteaza-le corect si vei arata impecabil indiferent de ocazie!