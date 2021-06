Cum răspunde Anamaria Prodan zvonurilor despre infidelitatea soțului! Nimeni nu se aștepta la asta

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf [Sursa foto: Instagram] 11:10, iun 29, 2021 Autor: Clara Ionescu

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf traversează o perioadă dificilă. După 15 ani de relație, anunțul unui posibil divorț a zguduit lumea sowbiz-ului. Celebra impresară a negat vehement orice zvon cu privire la o posibile despărțire între cei doi sau chiar un divorț.

Ea a mărturisit de fiecare dată că lucurile sunt perfecte între ea și soțul ei, iar dovada constă în ultimele fotografii pe care vedeta le-a postat pe pagina ei de Instagram.

Noi zvonuri cu privire la o legătură dintre Laurențiu Reghecampf și presupusa lui amantă au apărut în mediul online. Antrenorul român de fotbal a fost surprins pentru prima dată după scandalul în legătură cu divorțul, însă fără soția lui. Anamaria Prodan a postat în urmă cu puțin timp mai multe fotografii cu soțul ei, despe care are numai cuvinte de laudă. „❤️❤️❤️👉REGHECAMPF NR 1 DE DEPARTE! ❤️❤️❤️”, a scris celebra impresară, în descrierea unor fotografii.

Una dintre fotografiile postate de Anamaria Prodan [Sursa foto: Instagram]

Anamaria Prodan, reacție dură după ce s-a scris că soțul ei ar avea o amantă

Anamaria Prodan nu vrea să mai audă că soțul ei ar fi într-o relație cu o altă femeie. Vedeta este foarte deranjată de aceste zvonuri și a mărturisit că va acționa în judecată.

„Vă mulțumesc tare mult pentru că m-ați sunat. Luați mâinile de pe Reghecampf și familia mea! Este stop-joc! De familia mea, de astăzi, de fapt de săptămâna trecută, de când a început această nesimțire, nu se mai atinge nimeni.

Am spus tot ce am avut de spus. Dacă nu se termină, atunci o să acționez în judecată. Dacă am tăcut foarte muți ani în țara asta, în care soțul meu a fost și este numărul 1, și e poate emblema antrenoratului românesc, am ajuns de fiecare dată să înghit și să tac doar pentru că suntem români și cârcotași” , a dezvăluit Anamaria Prodan, pentru digisport.ro.