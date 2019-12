Daca scenariul de mai sus iti suna cunoscut, este posibil ca incaltarile tale doar sa para calitative. Realitatea, insa, este cu totul alta. Cand iti alegi pantofii, este extrem de important sa fii atenta la anumite detalii, ce pot da de gol o pereche de incaltaminte de calitate slaba.

Iata, asadar, care sunt detaliile carora iti recomandam sa le acorzi toata atentia ta:

1. Materialele folosite in confectionarea pantofilor

Majoritatea incaltarilor au etichete care iti spun exact ce materiale au fost folosite in confectionarea lor. Chiar daca acele sandale par a fi facute din piele naturala, este bine sa verifici inscriptia de la ambalaj sau de pe talpa. Este posibil ca materialul sa fie unul sintetic, de o calitate indoielnica.

In plus, nu verifica doar materialul principal, ci si cel utilizat pentru interiorul pantofilor si pentru talpa acestora. Daca materialul din interior nu este calitativ, acesta se va eroda extrem de repede, iar incaltamintea va deveni mai incomoda la fiecare purtare.

In plus, este bine sa stii ca multi producatori de pantofi folosesc plasticul pentru confectionarea talpii si, cu siguranta, doresti sa eviti acest lucru. O talpa din plastic nu iti va oferi flexibilitatea de care ai nevoie. Prin urmare, materialul pantofilor va forma cute, iar mersul va deveni inconfortabil.

2. Modul in care materialele sunt imbinate

De cele mai multe ori, imbinarile dintre material si talpa iti pot spune foarte multe despre calitatea incaltarilor. Pantofii de calitate slaba vor avea imbinari efectuate prin lipire. In cazul unor modele de pantofi, urmele de lipici chiar pot fi observate, la o privire mai atenta. Stai departe de acestea si orienteaza-te, in schimb, spre pantofi cu imbinari cusute. Aceasta metoda este mult mai durabila si, nu in ultimul rand, arata mult mai bine decat cea prin lipire cu adeziv. Pentru a verifica daca toate cusaturile sunt de calitate, atinge-le cu unghia. Daca materialul este cerat, iar firele nu se misca, inseamna ca ai gasit o pereche de pantofi top quality.

Daca esti in cautare de pantofi noi, poti gasi online ghete de dama romanesti de calitate, care respecta toate standardele de confort si confectionare.

3. Curbura naturala a talpii

Un alt criteriu esential pentru alegerea pantofilor este curbura talpii. O pereche de pantofi de calitate ar trebui sa respecte forma naturala a piciorului, cu tot cu acea curbura din partea de mijloc a talpii. Acest lucru este valabil mai ales in cazul pantofilor cu toc inalt, care trebuie sa sustina extrem de bine piciorul si sa ii permita acestuia sa aiba contact cu intreaga suprafata a talpii.

Cand talpa incaltarilor este complet plata, mersul devine dificil, iar purtarea - extrem de incomoda pe termen lung.

4. Pozitia tocurilor

In cazul incaltarilor cu toc, indiferent daca acestea sunt sandale, pantofi stiletto sau ghete, trebuie sa fii extrem de atenta la pozitia tocului. Pentru a garanta o purtare comoda si o pozitie corecta, tocul trebuie sa fie pozitionat exact sub calcai, pentru ca piciorul sa fie sustinut exact atat cat trebuie.

Asadar, cand probezi pantofii, analizeaza felul in care simti presiunea in calcai si priveste-te in oglinda. Vei observa imediat daca pozitia nu este echilibrata.

5. Aplicatiile si decoratiunile

Multi designeri celebri au promovat pantofii cu tot felul de aplicatii. Printre cele mai des intalnite se numara fundele, perlele, ciucurii din puf sau franjurii.

Totodata, foarte multi producatori de incaltaminte de o calitate indoielnica au inceput sa recreeze aceste modele si sa introduca din ce in ce mai multe aplicatii si decoratiuni pe pantofi.

Indiferent daca aceste aplicatii sunt cusute sau lipite de materialul incaltarilor, ele fac pantofii mai putin durabili si mai predispusi la deteriorare. In plus, daca aplicatiile sunt pozitionate chiar spre varful pantofului, acestea vor reduce din flexibilitatea materialului si vor arata neplacut la scurt timp dupa achizitie.

Acestea fiind spuse, data viitoare cand iti cauti o pereche noua de pantofi, tine cont de toate elementele de mai sus. Vei face, cu siguranta, alegerea corecta!