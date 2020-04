Amalia Năstase a gătit 12 cozonaci pentru ziua de Paște

In articol:

Amalia Năstase și-a ocupat timpul din izolare cu gătitul cozonacilor. Vedeta le-a arătat fanilor întregul proces, la care a primit ajuotor și din partea fiicelor și a soțului.

„De un an de zile n-am mai mâncat cozonac. N-am mai mâncat de la Paștele trecut, când am mancat o felie de cozonac. De Paștele ăsta, am mâncat a doua felie”, a declarat Amalia Enache în cadrul emisiunii Teo Show.

Întrebată de Teo Trandafir cum reușește să se abțină și să mănânce o singură felie, Amalia Năstase a spus că se uită la o poză cu ea de acum un an și jumătate, înainte să slăbească.

Dieta cu care Amalia Năstase a slăbit 20 de kilograme în trei luni: „Parcă am mâncat ambrozie”

Cum a reușit Amalia Năstase să scape de 20 de kilograme în mai puțin de trei luni.

La numai câteva luni după ce a anunțat că vrea să fie mai slabă, Amalia Năstase a reușit minunea. Fosta soție a lui Ilie Năstase este mai slabă cu 20 de kilograme în trei luni de zile și a dezvăluit ce a făcut pentru a ajunge la greutatea actuală.

Citeste si: Ilie Năstase vorbește, în premieră, despre fata lui cea mare ”E de-o seamă cu soția mea”

Citeste si: Ilie Năstase și Ioana Simion s-au căsătorit! Prima imagine de la fericitul eveniment! Ce ținută a ales bruneta pentru ziua cea mare

Citeste si: Cum arată Amalia Năstase după ce a slăbit 12 kilograme într-o lună! "Mai am de dat jos 20"

Vedeta a povestit ce mănâncă în fiecare zi și este încrezătoare că vara o va prinde la plajă cu greutatea pe care o avea înainte de a se îngrășa. Chiar dacă a fost o dietă strictă, rezultatele au început să se vadă imediat, iar acum Amalia poartă haine cu patru numere mai mici.

Am slăbit 20 de kilograme în 80 de zile, acum am 75 de când am început acest tratament şi mai am de dat jos încă 15. Am fost pe la diverse emisiuni de televiziune şi am povestit ce am făcut exact”. (Citeste si: Silueta subtire cu eforturi se tine! Uite cum se mentine Amalia Nastase!)