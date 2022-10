Cum reușește Ana Baniciu să treacă peste decesul mamei ei? A vorbit cu emoție despre ultimele clipe petrecute alături de cea care i-a dat viață: "Mi-a dat o lecție extraordinară!"

In articol:

Au trecut cinci luni de când mama Anei Baniciu s-a stins din viață și tot atâtea de când artista luptă să se obișnuiască cu lipsa acesteia.

Recunoaște că nu i-a fost deloc ușor, însă speră ca de acolo, din ceruri, mama să fie mândră de ea, de omul pe care l-a crescut!

Ana Baniciu, despre mama ei: "Mi-a dat o lecție extraordinară despre iubire, devotament și implicare"

Anul acesta a fost unul greu pentru Ana Baniciu. Și-a pierdut mama în urmă cu câteva luni, iar de atunci viața ei s-a schimbat radical. Într-un interviu recent, pentru viva.ro, cântăreața a vorbit despre ultimele clipe petrecute alături de cea pe care a numit-o "omul ei de bază": "Anul ăsta a fost, cu siguranță, cel mai greu de până acum! Mama a fost și rămâne omul meu de bază, femeia care și-a dedicat viața unui singur om… Mie! Mi-a dat o lecție extraordinară despre iubire, devotament și implicare, și îi rămân pe viață recunoscătoare!

Nu-mi place să regret nimic și nici nu cred că am ce… Mama a plecat atât de mândră și de fericită pentru mine, ne-am spus tot ce era de spus înainte de plecarea ei și, în ultimele două luni, am respirat împreună! Eu am condus-o și, chiar dacă a fost cel mai greu lucru pe care l-am făcut vreodată, a fost și cel mai demn, a fost recunoștința mea față de tot ce a sacrificat ea pentru mine și față de toată iubirea ei necondiționată! Eu nu cred că mama a plecat sau va pleca vreodată de lângă mine, eu simt că ea îmi dă acum putere să înfloresc și să cresc și mai mult!", a povestit Ana Baniciu, pentru sursa citată.

Ana Baniciu [Sursa foto: Instagram]

Cum a afectat-o pe Ana Baniciu divorțul părinților?

Părinții Anei Baniciu au divorțat în urmă cu mai mulți ani, pe vremea când artista era doar un copil. Cântăreața recunoaște că atunci separarea celor doi a afectat-o destul de mult, dar ulterior a înțeles situația și a privit lucrurile cu maturitate: "Evident că am suferit și nu a fost un moment deloc simplu nici pentru mine, nici pentru ei! Ei s-au înțeles mereu în ceea ce mă privește și tata a avut o încredere totală în mama.

El a fost majoritatea timpului plecat în turnee, la concerte atât în țară, cât și în afară, pentru că, așa cum mi-a explicat la început, arta cere sacrificii! De toate – școală, creșterea și evoluția mea – s-a ocupat mama. Fiind spectator al despărțirii lor, m-am maturizat și am considerat experiențele astea ca fiind parte din evoluția mea ca om și ca femeie.", a mai spus Ana Baniciu, pentru sursa citată.