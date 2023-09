Cum reușește Vali Vijelie să se mențină în formă la 53 de ani? Artistul are parte și de ajutor specializat: „O doctoriță care are grijă”

In articol:

Vali Vijelie este unul dintre cei mai apreciați cântăreți de manele și a apărut întotdeauna în fața publicului său îmbrăcat la 4 ace. Artistul a avut mereu grijă de aspectul său fizic, iar recent a dezvăluit și cum reușește să se mențină în formă la vârsta de 53 de ani, fiind tot timpul pe drumuri către spectacole.

Artistul se bucură de o carieră impresionantă în industria muzicală, fiind unul dintre cei mai solicitați cântăreți de manele. O mulțime de oameni îi ascultă muzica și fac tot posibilul pentru a-l aduce să le cânte la petreceri. Și în plan personal stă la fel de bine, căci este căsătorit de 20 de ani soția sa, Carmen, alături de care are și doi copii.

Vali Vijelie a avut întotdeauna o prezență scenică plăcută și s-a afișat în fața fanilor lui mereu îmbrăcat elegant, fiind tot timpul atent la felul în care arată.

Pe lângă ținutele sale speciale, bărbatul are grijă și de forma lui fizică și nu își dorește să adauge vreun kilogram în plus. Mai mult, de curând, artistul a dezvăluit că are parte și de ajutor specializat în ceea ce privește forma lui fizică.

„Dacă pun mai mult pe mine, nu mă mai încap hainele. Nu e bine dacă te îngrași. Am o prietenă foarte bună, o doctoriță care are grijă de mine să nu mă îngraș. De fiecare dată mă cheamă: ”Mănânci mai puțin, să mănânci din toate, dar din fiecare câte puțin”. Eu mănânc tot ce găsesc”, a declarat Vali Vijelie în cadrul unei emisiuni TV.

Vali Vijelie și-a investit banii în imobiliare

De-a lungul carierei sale artistice, cântărețul nu a irosit banii câștigați în urma spectacolelor sale și i-a investit în afaceri. Vali Vijelie s-a gândit la momentul în care nu va mai putea să cânte și va fi nevoit să se retragă de pe scenă, astfel că și-a asigurat viitorul, investind în imobiliare.

„Am investit aici și am investit peste tot. Eu investesc în imobiliare. Tatal meu avea o vorbă: băiatul meu, dacă vreodată ajungi bine, învață să faci drum la bani, dacă vrei să fii bine în viață, pentru că orice cal ajunge gloabă. Eu am înlocuit alți soliști și alții vor veni ca să mă înlocuiască pe mine, că așa e legea naturii. Dacă vrei să trăiești la fel de bine, să nu îți lipsească nimic, pentru că avem foarte multe exemple care au câștigat foarte mulți bani și nu au știut că o să vină timpurile care sunt acum, eu m-am gândit: trebuie să fac ceva cu cât câștig eu – 10 lei, 15 lei – pentru viitor”, a declarat Vali Vijelie pentru Playtech.ro.