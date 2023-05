Cum s-a cunoscut Andreea Tonciu cu iubitul Anamariei Prodan? Vedeta recunoaște ce impresie i-a lăsat Flavius Nedelea: "Nu îmi permit să o întreb pe nașa" | EXCLUSIV

In articol:

Andreea Tonciu a vorbit, în premieră, despre relația pe care nașa ei, Anamaria Prodan, o are cu noul iubit, Flavius Nedelea. Prezentă în emisiunea ”Online Story by Cornelia Ionescu”, Tonciu a povestit cum i-a făcut cunoștință Anamaria Prodan cu afaceristul care o face în acest moment cu adevărat fericită, a dat detalii de la întâlnirile private avute în familie, însă a recunoscut și că a rămas în

relații bune cu nașul său. Andreea Tociu a vorbit și despre viața ei cu soțul, Daniel, de ce nu mai poartă verigheta și cine i-a dăruit un inel cu diamant pe care îl poartă cu mândrie pe deget.

Cum s-au cunoscut Andreea Tonciu și Flavius Nedelea?

Andreea Tonciu a povestit despre prima întâlnire pe care a avut-o cu Flavius Nedelea, iubitul nașei ei, Anamaria Prodan. Aceasta i-a spus ce impresie i-a lăsat bărbatul și ce discută cu sexy impresara despre viața amoroasă.

"Chiar am fost în weekend la ea și mă bucur tare mult că e fericită, pentru că merita, este o femeie foarte frumoasă și foarte deșteaptă. De ce să nu merite să fie și fericită? Fericirea vine exact când nu te aștepți. Eu mă bucur pentru fericirea ei. Eu așteptam momentul acesta, îl așteptam. Eram la masă cu mai multe persoane și când am ajuns ne-am pupat, bineînțeles. <El este Flavius> si atât, adică se știa, nu putea să... Foarte ok totul, să știi. Par potrviți împreună. Am fost la restaurant la el, foarte frumos, ne-am simțit foarte bine. Eu nu știu de cât timp este în relație cu domnul și îți dai seama că nici nu pot să o întreb chestiile astea. Nu vorbim desper asta, dacă nu deschide nașa subiectul eu nu îmi permit să o întreb." , a dezvăluit Andreea Tonciu.

De ce au renunțat Andreea Tonciu și soțul ei la verighete?

Andreea Tonciu și soțul ei nu mai poartă verighete de ceva timp.

Bruneta a recunoscut cum stau lucrurile, de fapt, în căsnicia ei. Ba mai mult, aceasta poartă un alt inel pe deget, unul plin de diamante, dăruit de o persoană specială. Am aflat întreaga poveste a noului inel.

"Nu este un inel de la soțul meu. Inelul acesta este cumpărat de mama mea, pentru că ea călătorește foarte mult și se duce pe vase de croazieră. Pe fiecare vas de croazieră există magazin cu bijuterii și mamei mele îi plac foarte mult diamantele și mi-a luat acest inel cu diamante, care arată spectaculos și îmi place foarte mult. Tot timpul îl port. Nu observi că nu am verigheta și inelul de logodnă? Nu m-am despărțit de Daniel, Doamne ferește. Știi ce s-a întâmplat cu verigheta? Mi-a rămas mică, pentru că m-am îngrășat și nu am dus-o la magazin să mi-o fac mai mare. Crede-mă că nici modelul nu îmi mai place și nici inelul de logodnă nu îmi mai place. Verigheta am purtat-o câteva luni, până am rămas gravidă. Nici soțului meu nu îmi mai vine verigheta. Zici că suntem necăsătoriți. Iubirea nu stă într-o verighetă sau un act. Poți să trăiești cu un om mult și bine și să n-ai actul de căsătorie. Adică, pentru mine actul ăla de căsătorie nu mi se pare o mare chestie, doar că cheltui niște bani la nuntă. Dacă nu îți convine ceva poți să divorțezi în secunda 1 și ce ai realizat? Că ai stat și atât. Actul ăla pentru mine nu reprezintă nimic. Este acolo în casă pus.", a declarat Andreea Tonciu, la WOWnews.

