Bianca Drăgușanu a șocat întreaga Românie, după ce au apărut fotografii cu ea bătută. Vedeta abia se mai putea ține pe picioare și se vedea clar cum are vânătăi la nivelul feței. Ieri, aceasta spunea pe pagina ei de Instagram că urmează să facă dezvăluiri șocante și că toată lumea va afla adevărul. Bianca Drăgușanu și-a făcut apariția pe Instagram cu o pereche de ochelari de soare uriași, însă la un moment dat a întors capul și s-a văzut o vânătaie la ochi. Se pare că Bianca a avut parte de un nou scandal, iar urmele sunt extrem de vizibile. După întregul incident, Bianca și fetița ei, Sofia, au ieșit într-un centru comercial pentru a petrece timp prețios împreună.

Cum s-a fotografiat Bianca Drăgușanu

La doar o zi după ce lumea mondenă de la noi a bubuit, frumoasa blondină a postat o fotografie cu ea, îmbrăcată în verde și cu o pereche de ochelari de soare.

”Bianca dragă te înțeleg perfect prin ce treci,toată lumea își dă cu părerea, dar nimeni nu știe exact ce e în sufletul tău. Nu există iubire adevărată fără suferință. Iar eu știu prea bine ce e iubirea adevărată, dar și suferința....offff...dacă n-ar exista gelozia asta ...ar fi prea bine și prea frumos....ai grijă de tine Bianca”, a comentat o internaută.

Bianca Drăgușanu este o fire extrem de transparentă și nu ezită să vorbească cu fanii și despre momentele mai puțin plăcute din viața ei. „Dragii mei, astăzi am să îmi dau toate măștile jos și am să vă povestesc o dramă, care poate să aibă un final fericit. Urmează să vă fac niște dezvăluiri incendiare, să-mi dau toate măștile jos și toți ochelarii, ca să vedeți despre ce este vorba, real, în viața mea.Pentru că știu că sunteți foarte mulți care vă dați cu părerea despre viața mea și mă apreciați. Ei bine, și pentru că sunt un om foarte asumat și un om care depășește orice situație cu brio, astăzi am să vă arăt cum arată o femeie iubită, nemachiată”, a spus Bianca Drăgușanu, pe Instagram.