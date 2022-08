Cum s-a îmbogățit Anamaria Prodan! Ce afaceri i-au băgat în buzunare primul milion de euro: „Am plecat în America cu 100 de dolari”

In articol:

Anamaria Prodan este una dintre cele mai de succes femei din țara noastră. A reușit să-și facă viața pe care și-a dorit-o dintotdeauna și de fiecare dată a muncit din greu pentru ceea ce și-a dorit. Acum toată lumea o știe ca o femeie puternică, foarte descurcăreață și care poate scoate bani și din piatră seacă, însă la începuturile sale ca om independent buzunarele sale erau destul de subțirele.

În ciuda faptului că familia sa a putut să-i ofere tot ce-și putea dori, Anamaria Prodan și-a dorit întotdeauna să facă totul pe propriile forțe, fără să se bazeze e ajutorul venit din partea părinților săi. A plecat în America cu 100 de dolari și a reușit să-și deschidă o afacere profitabilă alături de partenerul său de la vremea respectivă.

„Am plecat în America cu 100 de dolari. Primul meu soț s-a angajat imediat, era și student și așa am strâns bunuți. Ne-am căsătorit în trei zile. Azi ne-am cunoscut, în trei zile am strâns tot și când am ajuns acolo ne-am căsătorit. Am strâns bani și ne-am luat mașinuțe cu bomboane. O pungă costa 5 dolari. Și apoi am început să avem tot mai multe, în tot Vegasul. Apoi vindeam bomboane în saloanele de înfrumusețat. Făceam mulți bani din bomboane. Făceam mii de dolari, dar erau bani.”, a declarat Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan a făcut primul milion de euro în anul 2003

Ulterior, cei doi și-au strâns banii și au mers mai departe cu afacerile. Bomboanele nu au fost decât primul pas pentru ei. Cu banii pe care i-au strâns au reușit să pună pe picioare afaceri din ce în ce mai profitabile, care le-au băgat în buzunare sume frumoase.

„Cu primii bani am luat un apartament mic. Am plătit o parte cu bani jos și apoi plăteam în rate. Apoi ne-am deschis un parc de mașini. Luam mașini, le recondiționam și apoi le vindeam. Așa făceam și cu case. Primul milion l-am făcut după ce am vândut două case, în 2003.”, a mai spus impresara.