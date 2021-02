Cum s-a revanșat ”furnicuța” Mellina de la Survivor România, după ce a fost refuzată la Vocea României? Nici n-au mai dat imaginile pe post!

In articol:

Mellina face senzație la Survivor România 2021, acolo unde este unul dintre cei mai bun concurenți. Mădălina Dumitru, pe numele ei real, a debutat în forță în showbiz în urmă cu 6 ani cu piesa ”Poză de album” cântată împreună cu Vescan și care a strâns aproape 70 de milioane de vizualizări.

I-a depășit pe jurați în topuri cu piesa pe care a scos-o

Piesa a apărut la puțin timp cupă ce Mellina a fost refuzată de jurații show-ului ”Vocea României”.

Mellina a participat la Vocea României în 2011 și a trecut de faza preselecțiilor. Puștoaica de la acea vreme s-a prezentat plină de speranță pe scena show-ului de talente. În juriu erau atunci: Horia Brenciu, Marius Moga, Smiley și Loredana. Mădălina a încercat la vremea respectiv să-i impresioneze pe membrii juriului însă nici unul nu s-a întors cu scaunul. Mai neplăcut a fost că momentul respectiv nici măcar nu a mai fost difuzat pe post, spre dezamăgirea Mellinei, a familiei și apropiaților ei.

Mellina, printre cei mai buni concurenți de la Survivor

Paradoxal, întâmplarea aceea a motivat-o și mai mult pe Mellina, care spune că și-a văzut mai departe de visul ei, acela de a deveni o artistă cunoscută.

Și a reușit să se revanșeze în stilul ei, depășindu-i chiar pe jurați în trendingul acelor vremuri

Mellina: ”După ce am fost respinsă, mi-am văzut de drumul meu”

„Îi apreciez pe toți cei din juriul de la Vocea României dar dacă aș fi întors toate scaunele mi-ar fi fost foarte greu să aleg între doi jurați, Moga și Smiley. Probabil ar fi fost o decizie de moment. În comparație cu ce am văzut la TV în toate sezoanele Vocea României și anume oameni foarte deranjați că nu s-a întors nimeni sau oameni care declarau că gata, asta a fost ultima lor încercare cu muzica, pentru mine lucrurile nu au stat chiar așa. Eram și sunt conștientă că toate concursurile de gen sunt o mare șansă pentru un artist în devenire dar nu ultima șansă. Așa că nu m-a afectat nici negativ nici pozitiv, am luat-o ca atare ca o experiență frumoasă. După ce am fost respinsă mi-am văzut în continuare de drumul meu”, a explicat Mellina.

Mellina a făcut carieră în muzică

Mellina nu a mai participat niciodată la un show de talente, reușind să-și construiască o carieră solidă pe cont propriu. Anul acesta, însă, a acceptat provocarea Survivor România 2021 și a demonstrat că, deși este mică, are o voință uriașă, ea depășindu-i prin performanțe pe sportivii de carieră prezenți în emisiune.