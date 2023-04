Cum s-a schimbat familia lui Dinu și a Deei Maxer după divorț? Artistul a dezvăluit cum se simt copiii lor: “Pentru băiețelul meu deveniseră un stres certurile noastre” | EXCLUSIV

In articol:

Dinu Maxer a dat noi detalii despre divorțul de soția sa, Deea Maxer. În exclusivitate pentru WOWnews, cântărețul a povestit că a luat în calcul o separare între el și Deea pentru prima dată în luna august, a anului trecut, dar totuși ambii au mai acordat o șansă relației.

Din păcate, lucrurile nu au funcționat și s-a ajuns la divorțul de la notar, care a fost unul scurt și dureros, mai ales în luna în care au avut termenul de gândire. Dinu Maxer a spus dacă a contat diferența de vârstă dintre el și Deea, dacă fosta lui soție are sau nu o relație cu medicul estetician despre care au scris ziariștii de monden și ce custodie au decis să aibă în privința celor doi copii.

Cât au suferit copiii lui Dinu și Deea Maxer din cauza certurilor lor?

Dinu Maxer a fost sincer și a spus cum privesc copiii lui și ai Deei divorțul. Artistul a explicat unde locuiește fiecare și cum s-a schimbat viața de familie de când părinții nu mai formează un cuplu.

Băiețul meu Andreas, care are 12 ani și care a rămas cu mine, la un moment dat, spunându-i că eu nu mai pot lupta pentru relație fiindcă consideră că s-a ajuns la final, mi-a spus că e mai bine așa tocmai pentru că nu ne mai certăm. Pentru băiețelul meu deveniseră un stres certurile noastre.(...) Faptul că copiii se plimbă de la un apartament la altul, aici e genialitatea situației. Atunci când am divorțat, toată lumea ne-a acuzat că nu ne gândim la copii. Noi ne-am gândit în primul rând la copii și apoi la noi. Am zis așa, cum să facem ca ei să nu resimtă o distanță. Noi avem tutelă comună. Băiatul stă cu mine, fata cu ea. Eu am rămas în apartamentul în care stăteam, iar Deea și-a cumpărat un apartament de trei camere cu două etaje mai jos. Deci, Andreas când vrea să se ducă la mami să mănânce, să doarmă, se duce cu cheia sau în papuci. Mi se pare incredibil lucrul ăsta. Maysa nu a simțit că se duce în alt bloc, i-am spus că e casa fetelor și casa băieților. Este atât de încântată. Vine la mine, o iau de la grădiniță, ne jucăm o oră și după aceea zice că vrea la casa fetelor. Deea a reușit să îi facă un mediu familiar, iar fata se simte foarte bine, legată de acel loc. Bunicii, adică părinții Deei, ne ajută foarte mult. Copiii sunt bine.", a declarat Dinu Maxer.

Citeste si: Cum s-a schimbat viața Marei Bănică de când tatăl ei a trecut în neființă: „Este primul Paște fără tata”. Sărbătorile nu vor mai fi niciodată la fel pentru vedetă- kanald.ro

Citeste si: Copii loviți de tir pe trecerea de pietoni, în Iași. Băiatul cel mare e în stare de șoc după ce și-a văzut frățiorul ucis- stirileprotv.ro

L-a înșelat Deea pe Dinu Maxer?

Imediat ce au apărut informațiile cu privire la divorțul dintre Deea și Dinu Maxer, gurile rele au dat startul speculațiilor privind divorțul. Internauții au fost de părere că frumoasa brunetă ar fi avut o relație extra cu un medic estetician, acesta fiind și motivul care ar fi condus la despărțire.

"După divorț au existat momente de împăcare ale noastre. Am trecut printr-o perioadă care a fost foarte greu de suportat. Deea nu a avut o relație cu medicul estetician și garantez asta. Sunt un bărbat gelos care crede-mă că ar fi știut.

Citeste si: „A revenit puternic în viața mea.” Vlăduța Lupău, probleme grave de sănătate după Paște! Ce s-a întâmplat cu frumoasa vedetă- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- Carol Zbiciu a fost condus pe ultimul drum- stirilekanald.ro

Citeste si: „Kadri nu a fost niciodată la școală. El nu are nevoie”. Motivul pentru care Dana Nălbaru a decis ca cei trei copii ai săi să învețe acasă- radioimpuls.ro

Eu nu am avut o relație, nu au fost probleme între noi, violență în familie, lucrurile acestea grave. Eu nu beau în general. A fost o despărțire cu discuții foarte multe. Nu am putut să renunțăm niciunul dintre noi la căsnicie, a fost o perioadă bună de trei luni, dar apoi lucrurile s-au îndreptat inevitabil spre divorț", a mărturisit Dinu Maxer, la Online Story by Cornelia Ionescu.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!