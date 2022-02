Cum s-a schimbat relația dintre Nicole Cherry și logodnicul ei, după ce fiica lor a venit pe lume! Artista a dat din casă: „Multe episoade mai puțin bune”

In articol:

Nicole Cherry este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste din industria muzicală autohtonă, luând prin surprindere pe absolut toată lumea cu talentul ei incontestabil.

Totodată, vedeta nu a uimit doar pe plan profesional, ci și pe plan personal. Artista, în vârstă de 23 de ani, este deja mămica unei fetițe superbe care are doar câteva luni. Iată cum i s-a schimat viața de când a devenit mămică și cum a făcut față reacțiilor negative venite din partea internauților.

Nicole Cherry, despre cum s-a schimbat relația cu Florin, după ce a născut-o pe Anastasia

Tânăra artistă spune că are alături bărbatul perfect, iar nașterea fiicei lor nu le-a destrămat relația, ba din contră, cei doi se înțeleg mai bine ca niciodată. Nicole Cherry spune despre Florin că este ancora lui care o salvează atunci când lucrurile nu merg tocmai bine.

„Clar, în momentul în care două persoane mature își doresc un copil și se înțeleg, acest lucru le unește. Depinde foarte tare și de starea psihică a mamei și de cum percepe tatăl, dar noi nu am avut niciun fel de problemă. Florin m-a salvat din multe episoade mai puțin bune de când suntem împreună. Da, a fost ca o ancoră. De fiecare dată când am o problemă știu că am pe cine să mă bazez. Nu îmi este frică să merg la drum cu el”, a declarat Nicole Cherry pentru playtech.ro .

Nicole Cherry, țința criticilor după ce a rămas însărcinată

Imediat după ce a anunțat că este gravidă, internauții au luat-o la rost pentru că, în opinia lor, aceasta a rămas însărcinată multe prea devreme.

Vedeta spune că s-a confruntat cu tot felul de opinii și sfaturi pe care nu le-a cerut și pe care nici măcar nu voia să le audă. A fost o perioadă grea, dar pe care a reușit să o depășească cu brio, iar tot ce contează este că are o fetiță perfect sănătoasă.

„Am simțit că oamenii se bagă prea mult în viața unui om mai ales când nu li se cere părerea. Pentru un copil ești pregătit tu, ești pregătit cu mintea ta, corpul tău, sufletul tău. Până la urmă nimeni nu are cum să îți zică vreodată dacă ești pregătit pentru acest lucru, tu o simți. Eu am simțit acest lucru.

M-au supărat unele mesaje, au fost puțin deplasate și am avut parte de niște păreri pe care eu nu le-am cerut. Totuși, asta face parte din viața unui artist, viața unei persoane publice, uneori ai parte de niște mesaje pe care nu le dorești și de niște păreri pe care nu le ceri. Cumva m-am obișnuit.

Bineînțeles, mai sunt perioade în care mă mai enervez, mai fac un story și mai spun unele lucruri fără rea intenție, ci pur și simplu pentru că mă enervez. În general, eu sunt împăcată cu tot ce am făcut în viață și o să mă mai enervez, dar asta nu înseamnă că o să schimb lucruri dacă sunt sigură pe ceea ce vreau să fac”, a mai spus aceasta pentru sursa citată mai sus.

