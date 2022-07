Cum s-a schimbat viața lui Dani Oțil, după ce a devenit tătic. Prezentatorul a întâmpinat multe dificultăți: „A fost greu”

In articol:

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu formează unul dintre cele mai frumoase și apreciate cupluri din lumea mondenă. De aproape un an de zile, cei doi au devenit părinți, iar viața lor s-a schimbat total momentul în care Luca Tiago a venit pe lume.

Prezentatorul TV a vorbit despre această tranziție făcând o dezvăluire total neașteptată.

Cum a resimțit Dani Oțil viața de tătic? Cum s-au schimbat lucrurile în viața sa?

Ei bine, viața de tătic îi priește din plin prezentatorului TV, care savurează fiecare moment pe care îl petrece cu fiul său în vârstă de aproape un an. El și Gabriela Prisăcariu sunt doi părinți foarte implicați în creșterea celui mic, care este pur și simplu centrul universului lor.

Totuși, Dani Oțil nu a putut să nege că a fost nevoie de o perioadă de acomodare pentru viața de tătic, căci viața pe care el o știa s-a schimbat cu totul. Vedeta de televiziune recunoaște că nu a fost un proces deloc ușor, însă are noroc că are un băiețel tare cuminte, care comparativ cu alții este un adevărat îngeraș.

„A fost greu, lucrurile s-au mai așezat. Cum să mă plâng eu, care am un copil care chiar doarme. Ieri m-am văzut cu un fost coleg de la fotbal, care are gemeni și care e mai tânăr decât mine, dar părea mult mai bătrân”, a explicat prezentatorul TV, la un post de televiziune.

Ce nu suportă niciodată Dani Oțil. Prezentatorul a spus-o ferm

Prezentatorul TV a mai vorbit și despre ceea ce îl dereanjează cel mai tare atunci când trebuie să prezinte un eveniment. Ei bine, Dani Oțil spune că niciodată nu a știut cum ar fi trebuit să-și țină mâinile.

„La ce oră mă trezesc dimineața sau „cât mai rezistați?” (n.r ce îl deranjează atunci când i se ia un interviu).(...) Să mă întrebe un om care are nevoie de mine cât mai rezist e ciudat, înseamnă ca are mare încredre în mine. Poate fi un compliment, dar nu-l iau așa.(...) În primul rând, la mine, dacă nu am un pahar în mână nu știu ce să fac cu mâinile. Acum le am în buzunar că nu se văd, dar de-asta refuz și evenimente, în general, că nu știu ce să fac cu mâinile. Dacă le ții pe piept zice lumea că ai murit, dacă le pui mai jos zice lumea că ești la biserică sau la mort”, mai sune Dani Oțil.