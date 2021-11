Cum s-au afișat Mario Fresh și Alexia Eram, după toate zvonurile legate de Mira. Toți cei care îi credeau despărțiți, au avut parte de o surpriză

In articol:

Mario Fresh și Alexia Eram nu s-au despărțit, așa cum s-a vehiculat în ultima vreme în mediul online. Cei doi sunt mai fericiți ca niciodată și pare că lucrurile merg foarte bine în relația lor. Cântarețul și fiica Andreei Esca sunt împreună de ani buni, iar povestea de iubire stârnește invidie multora.

După ce Mario și Mira au lansat o piesă de dragoste împreună, foarte mulți internauți au avut impresia că între cei doi artiști există mai mult decât o relație de prietenie.

Totul a început după ce Mira a publicat pe contul ei de instagram o fotografie foarte controversată, în care s-ar fi sărutat cu Mario Fresh. Timp de aproape două zile pe întreg internetul au circulat diverse zvonuri potrivit cărora Mario s-ar fi despărțit de Alexia și s-ar fi cuplat cu Mira. Nimic mai neadevărat. Mario a postat pe contul lui de tik tok, un videoclip cu iubita lui, Alexia, cu care i-a lasat mască pe internauți.

Din imaginile publicate de artist se poate observa ca cei doi sunt foarte fericiți împreună și nici urmă de despărțire.

Mira, criticată aspru pe internet

Mira a primit foarte multe critici din partea internauților, mulți dintre ei spunând că nu li se pare normal modul în care a ales să-și promoveze piesa.

” Proasta promovare si intriga, daca melodia e una buna nu are nevoie de scandal, bine ca Andrei si-a vazut de drumul lui, caracterul omului se vede si prin fapte subtile, apropo vad ca Mario nu a pus nici o poza in care va sarutati...puteai sa pui alta poza si sa ai putin respect fata de iubita lui ca nu e actor, e cantaret, sunt foarte multi cantareti cu relatii seriose/familii ce nu promoveaza asa ceva”.

”Cred că poți face și o melodie fara sa te saruti cu unul care e intr o relație. Dar dacă asta e la moda... 🤷Merge. Its just an opinion,no offence”.

”Cred ca puteati sa lansati piesa asta care oricum era frumoasa si fara atatea" interpretari" doar ca sa intre lumea sa vizualizeze clipul :)”.