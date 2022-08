In articol:

Adriana Bahmuțeanu este în al nouălea cer după ce și-a unit destinele în fața altarului alături de viitorul său soț, George Restivan.

Cum s-au cunoscut Adriana Bahmuțeanu și George Restivan

Cei doi au depus deja actele pentru căsătorie și urmează să facă cununia civilă. Nu mulți știu însă cum s-au cunoscut îndrăgostiții și cât de repede au ajuns să se iubească!

Cum s-au cunoscut Adriana Bahmuțeanu și George Restivan. Cei doi îndrăgostiți au avut parte de o întâlnire specială și au știut din prima ce-și doresc. Cea care le-a făcut cunoștință este chiar celebra Carmen Harra, prietenă comună a ambilor parteneri.

Citeste si: Cine este și cum arată George Restivan, iubitul Adrianei Bahmuțeanu. Cei doi și-au unit destinele în fața altarului

„Ne-am cunoscut în urmă cu două-trei luni prin intermediul unui prieten comun, Carmen Harra, din Califormia, pe care o cunosc de 14 ani. Nu pot să zic că a fost dragoste la prima vedere, pot să spun că am fost interesat de a o cunoaşte. Aşa am simţit amândoi că „It is the right thing, este un sentiment comun." a declarat George Steven, la România TV.

Citeste si: Cine este Lia Bugnar, fosta iubită a lui Anghel Damian. A fost căsătorită timp de 12 ani cu un cunoscut scenarist român- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Cum s-au cunoscut Adriana Bahmuțeanu și George Restivan. Cei doi s-au logodit la biserică [Sursa foto: Facebook]

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au logodit la biserică

În urmă cu câteva zile, Adriana Bahmuțeanu și iubitul său, George Restivan, și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu, în cadrul unei ceremonii cu familia și prietenii apropiați.

”Ne-am simțit foarte bine, că de fapt asta ne-am dorit, un drum al vieții împreună (…). Cu familia, cu nașii și cu prietenii apropiați. Și la nași a fost la fel, ei s-au cunoscut și s-au căsătorit foarte repede și noi la fel. O să urmeze și cununia civilă și o nuntă frumoasă cu toată lumea, dar vrem să le pregătim din timp, nu mai vrem balamuc și agitație.

Nu s-a schimbat nimic decât că azi am avut emoții. Da, aș avea răbdare, asta mi-am dorit tot timpul, o familie și un copil. Dacă aș avea o putere aș face și zece, nu unul, dar e cam greu zece, dar măcar unul și bun și împreună cu băieții noști să-l creștem pe cel mic”, a povestit Adriana Bahmuțeanu, în exclusivitate, la Antena Stars.

Cine este și cu ce se ocupă George Restivan, noul iubit al Adrianei Bahmuțeanu

Logodna Adrianei Bahmuțeanu a luat prin suprindere toți fanii, așa că aceștia și-au dorit să știe cine este viitorul soț al Adrianei Bahmuțeanu. Ei bine, până acum despre George Restivan, cel care-i va deveni soț Adrianei, se știe că locuiește în Statele Unite ale Americii și a venit în vacanță în România.

Citeste si: Cine este cea care i-a adus împreună pe Adriana Bahmuțeanu și George? "Datorită ei trăiesc o frumoasă poveste de dragoste"| EXCLUSIV

George Restivan și Adriana s-au cunoscut prin intermediul unei prietene comune, Carmen Harra, pe care bărbatul o cunoaște de peste 14 ani. Viitorul soț al Adrianei Bahmuțeanu locuiește în America din 1999, lucrează în industria imobiliarelor și are un fiu dintr-o relație anterioară.