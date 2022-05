In articol:

Alina Sorescu și Alex Ciucu au format unul dintre cele mai discrete cupluri din lumea mondenă. După 12 ani de mariaj cei doi au decis să divorțeze. Vezi cum l-a cunoscut celebra cântăreață pe designerul român Alex Ciucu, dar și care ar motivul pentru care au ajuns în acest punct!

Cum s-au cunoscut Alina Sorescu și soțul ei

Alina Sorescu și Alex Ciucu s-au cunoscut în anul 2008, în culisele Cerbului de Aur, unde ea era unul dintre prezentatori. Potrivit tvmania.ro, Cătălin Botezatu a fost cel care le-a făcut cunoștință celor doi, asta după ce Alex Ciucu s-a arătat interesat de cântăreață. Doi ani mai târziu, în 2010, Alina Sorescu și Alexandru s-au căsătorit în ciuda diferenței de vârstă dintre ei de 10 ani. Din marea lor iubire au rezultat și două fetițe, Elena Carolina, născută în 2014, și Ana Raisa, venită pe lume pe 20 aprilie 2016.

Cum s-au cunoscut Alina Sorescu și Alex Ciucu. Cei doi își spun adio după 12 ani [Sursa foto: instagram.com/alxciucu]

Despre momentul în care s-au cunoscut prezentatoarea și cântăreața Alina Sorescu a dezvăluit informații pentru Antena Stars. Iată ce mărturisea aceasta în urmă cu câțiva ani: „Noi ne-am cunoscut în culisele Cerbului de Aur, iar Alexandru se ocupă de ținute. Eu eram în elementul meu, pe scenă, atunci eu eram la mine acasă.

Când mi-a întins mâna, am simțit fermitatea strângerii, care mi-a comunicat că da, e posibil să îmi placă de tine. Am înțeles și mi-am dat seama cum stau lucrurile. Și apoi așa au stat, cum am crezut. Într-o familie trebuie să fie un echilibru. La cât este el de artist, atât de mult sunt eu calculată. Prin comparație suntem foarte diferiți. Mai ales de când avem doi copii. Eu sunt foarte organizată.”

Citeste si: Se dau bani de la stat: pana la 1.500 lei pe luna. Cum se intra in posesia lor- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Citeste si: Alina Sorescu rupe tăcerea! A tăcut cât a tăcut, dar nu a mai suportat și a decis să spună adevărul despre divorț! „La începutul anului am introdus acțiunea”

Alina Sorescu și Alex Ciucu divorțează după 12 ani

Alina Sorescu și Alex Ciucu au decis să pună capăt relației și să divorțeze după 12 ani de căsnicie. Astfel că, în urmă cu ceva vreme acest subiect era doar la nivel de zvon, însă postarea publicată pe contul oficial al Alinei Sorescu de acum câteva zile confirmă acest demers. Mai mult de atât, în textul scris pe Instagram, cântăreața a dezvăluit că Alex Ciucu a intentat o ordonanță președințială, în care cere domiciliul fetițelor la el până la soluționarea în instanță a procesului de divorț.

Cum s-au cunoscut Alina Sorescu și Alex Ciucu. Cei doi își spun adio după 12 ani [Sursa foto: instagram.com/alina_sorescu_official]

Citeste si: „Felicitări!” Ce a apărut pe contul Alinei Sorescu, la scurt timp după ce s-a aflat că divorțează!

„Dragii mei, nu voiam să comentez pentru că, așa cum știți cu toții, am fost încă de copil un om discret, cu un parcurs serios și m-am ținut departe de scandaluri. Având în vedere că au apărut informații eronate în presă, este nevoie să fac o precizare. La începutul anului am introdus acțiunea de divorț, iar în cadrul acestui proces soțul meu a intentat acum o ordonanță președințială, în care cere domiciliul fetițelor noastre la el până la soluționarea în instanță a procesului.

Voi face tot posibilul să îmi protejez fetițele, să muncesc pentru a le crește și să le educ armonios, ca și până acum. Le mulțumesc părinților mei care sunt alături de mine și tuturor celor care în aceste zile mi-au trimis mesaje de încurajare.”, a fost mesajul scris de Alina Sorescu în mediul online.

Surse: tvmania.ro, instagram.com