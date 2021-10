Cum s-au cunoscut Andra și Cătălin Măruță. Cântăreața nu a fost interesată la început de soțul ei

In articol:

Andra și Cătălin Măruță formează unul dintre cele mai frumoase și solide cupluri din showbizul românesc. Cei doi se cunosc de mai bine de 16 ani, iar împreună au crescut doi copii frumoși și talentați.

Cum s-au cunoscut Andra și Cătălin Măruță

Cătălin Măruță și Andra sunt împreună de 16 ani, iar prima întâlnire a avut loc în cadrul emisiunii „Tonomatul DP2”, pe care acesta o prezenta la TVR2. La aceea vreme, cântăreața era la început de drum în cariera muzică și era printre primele apariții publice.

Invitată să cânte și să povestească despre aspiratiile ei pentru viitorul promitător în domeniul muzical, Cătălin Măruță nu i-a atras atenția ca un posibil iubit, din contră aceasta îl vedea ca pe un amic care nu se încadra în tiparul ei de bărbat, de care să se îndrăgostească.

“Ne-am vazut prima data la el la emisiune la TVR. Eram amici. Nu-l vedeam atunci ca pe barbatul cu care mi-as petrece toata viata, mai ales cand avea parul lung. Nu mi-a placut deloc. Cand s-a tuns am inceput sa-l privesc cu alti ochi”, a spus Andra.

Timpul a trecut, iar Cătălin Măruța a adoptat un altfel de look, mai pe placul Andrei.

Așadar, în 2005, cei doi s-au revăzut la aceeași emisiune și începând cu acel moment au fost de nedespărțit. În cadrul unui interviu, prezentatorul a vorbit despre începutul relației cu cântăreața, mai exact cum s-au gândit la un pas important dintr-o relație, mutatul împreună.

„Mi-am dat seama ca are tot ce-mi doresc la o femeie. Imi aduc aminte cum a fost mutatul. Cand eu stateam in garsoniera mea, Andra statea cu parintii in Bucuresti si tot planuiam sa locuim impreuna. Cand m-am intors de la munca, Andra era acasa si foarte hotarata. Cu un geamantan, o veioza si un tablou”, a povestit Catalin.

Andra și Cătălin Măruță împreună cu cei doi copii, David și Eva [Sursa foto: Instagram]

Cătălin Măruță și Andra, căsnicie de 13 ani

La trei ani de relație, Cătălin Măruță și Andra au oficializat relația printr-un mare „Da” în fața ofițerului de Stare Civilă, o ceremonie urmată de cea religioase două săptămâni mai târziu. Deși au trecut 13 ani de la căsătorie, cei doi sunt mai îndrăgostiți ca niciodată, o dragoste pe care cei doi copii, David și Eva, au întregit-o odată cu venirea lor pe lume.

Andra, anunț neașteptat după 13 ani de căsnicie cu soțul ei, Cătălin Măruță: "Să stai lângă, să nu simți nimic..."

„De 13 ani. Au trecut foarte repede anii ăștia, dar au trecut frumos. Am construit ceva foarte frumos împreună, eu și Cătălin”, este mesajul scris de Andra pe pagina de Facebook, cu ocazia celor 13 ani de căsnicie.