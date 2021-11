Cum s-au cunoscut Cabral şi Andreea Ibacka. Cei doi au împreună 2 copii

In articol:

Cabral şi Andreea Ibacka formează unul dintre cele mai cunoscute și apreciate cupluri din showbizul românesc. Cei doi își trăiesc povestea de dragoste de mai bine de 13 ani, timp în care iubirea lor s-a menținut la fel de puternică.

Cum s-au cunoscut Cabral și Andreea Ibacka

Povestea de dragoste dintre Cabral și Andreea Ibacka a început în 2007, pe platourile de filmare al serialului românesc „Inimă de țigan”. La aceea vreme, actorul tocmai încheiase căsnicia cu fosta soție, Luana Ibacka, cu care are o fetiță, Inoke.

În cadrul unui interviu, Andreea Ibacka a mărturisit că relația cu actorul nu a început cu o dragoste la prima vedere, ci a fost mai degrabă o atracție fizică, iubirea venind pe parcurs.

„Eu și Cabral lucram destul de puțin împreună la acel proiect în care am primit eu primul rol din viață. Ne-am îndrăgostit, dar nu la prima vedere, cum spune el. El a fost interesat de carcasă. Dragostea a crescut în timp. Mi-a mâncat tinerețile. Amuzamentul ne-a ținut aproape”, a declarat Andreea Ibacka.

Cum a cerut-o Cabral de soție pe Andreea

Cererea de căsătorie a venit după trei ani de relație, iar anunțul a fost făcut în cadrul emisiunii „Povestiri de noapte”, prezentată de Cabral.

„Totul a inceput aseara, eu nu urmaream emisiunea, eram in masina, dar am inceput sa primesc mai multe telefoane. Dupa direct, Cabral a venit in fata blocului parintilor mei, m-a sunat sa ies la balcon, mi-a tipat ca ma iubeste si m-a intrebat daca vreau sa fiu sotia lui, apoi s-a pus in genunchi si mi-a aratat un inel.

Am coborat, imediat a ajuns si un prieten de-al nostru cu o sticla de sampanie, a fost chemat special de Cabral pentru a ne fi martor. I-am raspuns ca da, vreau sa fiu sotia lui. Nu ma asteptam”, a spus actrița .

Cei doi au împreună 2 copii

Cabral și Andreea Ibacka au devenit părinți pentru prima dată pe 5 decembrie 2018, atunci când actrița l-a adus pe lume pe fetița, Namiko, iar anul acesta, pe data de 5 octombrie, cei doi și-au mărit familia odată cu nașterea unui băiețel.

”Gata. Totul bine. E băiat și e bine. Andreea Ibacka e bine și ea. Eu sunt acasă cu Namiko. Și vă mulțumesc din inima meu pentru toate urările pe care le-ați aruncat către noi azi. Și pe care vi le întorc cu drag. P.S. E a treia oară. Și tot leșinat și plâns, plin de muci și vălelei sunt…”, a scris Cabral pe contul său de Facebook.

În prezent, Cabral este tatăl a trei copii, doi cu soția lui, Andreea Ibacka, și o fată rezultată din căsnicia încheiată cu Luana Ibacka, Inoke, în vârstă de 15 ani.