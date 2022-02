Cum s-au cunoscut Cristina Cioran și iubitul ei?! Actrița a dezvăluit adevărul despre începutul relației lor: "Eram foarte tristă și foarte nefericită când l-am cunoscut pe Alex"

In articol:

Cristina Cioran și iubitul ei, Alexandru Dobrescu, trăiesc o poveste de dragoste extrem de frumoasă. Cei doi au surprins prin oficializarea relației lor.

Totuși, iubirea nu cunoaște limite, așa că, anul acesta, au devenit părinții unei fetițe minunate. Încercările nu s-au ținut departe de familia lor, astfel că, aceștia ua avut parte de o serie de obstacole anul trecut.

Cu toate acestea, cei doi îndrăgostiți au luptat, pentru liniștea de care se bucură, în momentul de față, iar lucrurile par să se îndrepte în direcția cea bună. Până să ajungă părținii unui copil, Cristina Cioran și Alexandru Dobrescu s-au cunoscut. În cadrul unui interviu, actrița a dezvăluit cum a început totul și cum a reușit Alexandru Dobrescu să-i fure inima.

Cristina Cioran, dezvăluirii despre iubitul ei: "Când ne-am cunoscut, a fost pe cât de neașteptat, pe atât de rapid totul!"

Cristina Cioran și iubitul ei [Sursa foto: Facebook]

Cristina Cioran a dezvăluit, în cadrul unui interviu, cum s-a întâmplat să-l cunoască pe iubitul ei, Alexandru Dobrescu.

În acea perioadă, actrița tocmai ce ieșea dintr-o relație de 10 ani cu Traian Văduva. Cei doi s-au cunoscut la o petrecere, iar totul a fost spontan.

"Eram foarte tristă și foarte nefericită când l-am cunoscut pe Alex, eram într-o perioadă destul de ciudată. Ieșeam dintr-o relație toxică, nu mă interesa nimic. Ne-am cunoscut la o petrecere, total întâmplător, total pe nepregătitelea. Când ne-am cunoscut, a fost pe cât de neașteptat, pe atât de rapid totul, parcă nu am vrut să pierdem nicio secundă. (...) Poate că acela a fost un moment în care am realizat cât timp pierdem aiurea, fără sens. M-am surprins pe mine, am realizat câtă nevoie aveam de cineva inteligent, curajos, cu umor și brațe puternice'' , a declarat Cristina Cioran, potrivit viva.ro.

Cristina Cioran:" M-a cucerit cu cinismul lui, cu umorul și cu nonșalanța!"

Cristina Cioran și iubitul ei [Sursa foto: Facebook]

Cristina Cioran a dezvăluit că cel mai mult i-a plăcut l-a iubitul ei, Alexandru Dobrescu, simțul umorului. Actrița a mai afirmat că lucrurile bun vin atunci când nu te aștepți. Din spusele vedetei, între ea și iubitul ei a fost dragoste la prima vedere, fapt pentru care nu și-au dorit să irosească nici măcar o secundă și și-au întemaiat o familie. În momentul de față, cei doi se bucură de fiecare moment împreună și au parte de o minunăție de copil, care reprezintă rodul iubirii lor.

"M-a cucerit cu cinismul lui, cu umorul și cu nonșalanța. Lucrurile bune vin atunci când nu le aștepți. Nu știu ce anume ne-a legat atât de tare, atât de repede, dar știu că din prima lună ne-am gândit să facem un copil, să fie rodul dragostei noastre. Și acum ne uităm la Ema și asta ne spunem, că e rodul dragostei noastre. Altceva nici nu mai contează'' , a declarat Cristina Cioran, pentru sursa menționată mai sus.