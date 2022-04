Cum s-au cunoscut Dan Negru și părintele Vasile Ioana! Preotul, dezvăluiri emoționante despre prietenia lor: "Era o situație medicală gravă" | EXCLUSIV

In articol:

Părintele Vasile Ioana are o poveste de viață de-a dreptul impresionantă. Acesta este duhovnicul celebrului prezentator TV Dan Negru. De atunci s-a legat și o prietenie specială între cei doi, ba mai mult, au colaborat pentru a scrie o carte minunatgă, plină cu lecții de viață.

Povestea din spatele cărții "Dialogul speranței"

Dan Negru a fost mereu un om cu inițiativă și idei briliante. După ce părintele Vasile Ioana i-a devenit duhovnic, acesta a scris o carte, cu ajutrul răspunsurilor date de preot la întrebările lui. Lansarea a avut loc de curând, fiind deja foarte căutată. Într-un interviu exclsuiv cu WOWbiz.ro, părintele ne-a povestit cum a început totul și cum s-a ajuns la scrierea unei adevărate opere.

"Eu îi sunt duhovnic lui Dan Negru de foarte mulți ani. Atunci când lui Dan îi este greu sau atunci când Dan ajunge la momente limită sau de întrebări existențiale, vine cu soția lui și cu copiii la spovedit și momentul acela în care el se spovedește este un moment de revelație pentru el și îmi pune întrebări existențiale, întrebări grele, întrebări din viața lui și eu cu harul lui Dumnezeu încerc să îi răspund. Primind aceste răspunsuri mi-a zis într-o zi că ar fi bine să ne întâlnim undeva să stăm numai noi doi împreună și să îmi pună cele mai grele întrebări care îl frământă pe el. Și așa am făcut. Am mers la Chișinău, o săptămână de zile am avut dialogul acesta, pe care o editură la pus în operă. Din cartea aceasta, fiecare om își poate găsi răspunsul la întrebări grele despre mândrie, despre aroganță, despre lăcomie, despre smerenie. Aceste întrebări încearcă să ajute oamenii de astăzi să nu se mai sperie așa ușor de cele ce vin asupra lor.", a declarat părintele Vasile Ioana, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Părintele Vasile Ioana, dezvăluiri despre prietenia cu Dan Negru

Celebrul moderator și părintele Vasile Ioana au o relație cu adevărat specială. Cei doi stau ore și în șir și povestesc despre viață, fără să se plictisească vreodată. Preotul ne-a dezvăluit cum au ajuns să fie atât de apropiați și ce l-a determinat pe Dan Negru să îl aleagă drept duhovnic.

"A fost o întâmplare grea din viața lui, când a avut nevoie de un preot. El s-a dus la o anumită biserică și preoții de acolo l-au refuzat. Era o urgență, o situație medicală gravă și în momentul în care ceilalți au refuzat, prin intermediul soției lui, Cruduța, care este stomatoloaga mea, un medic foarte bun, un profesionist în stomatologie, ea mă cunoștea deja dinainte și a venit la mine. În momentul în care mi-au spus ei urgența, eu i-am lăsat pe toți oamenii din biserică acolo, le-am spus că este o urgență, am plecat la spital, m-am rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu a trimis harul său dumnezeiesc și s-a întmplat ceva frumos pentru familia lor, pentru care mulțumim lui Dumnezeu și din moemntul în care a văzut cum am răspuns eu nevoii lui, din momentul acela mi-a spus Părinte, eu de dumneavoastră nu mă mai despart niciodată și așa s-a născut o prietenie frumoasă. Este un om sincer, un om onest, un om direct, care are nevoie de răspunsuri directe și această carte asta face, are răspunsuri directe la întrebări și probleme concrete. Nu e acolo nimic teoretic, ci totul este din viață.", a mărturisit părintele Vasile Ioana, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.