Fostele iubite ale lui Cristi Pulhac i-au făcut mari probleme Ralucăi, soția Faimosului de la Exatlon. Cei doi au fost invitați la emisiune online, Pro Sport Live, și au dat mai multe detalii despre începuturile relației lor. (vezi cele mai sexy fotografii cu soția lui Pulhac)

„Prima dată, ne-am văzut la o masă, cu mai mulți prieteni comuni, dar doar am făcut cunoștință. După vreo trei luni, ne-am întâlnit întâmplător pe un bulevard din București. El m-a recunoscut, m-a salutat, eu căutam loc de parcare și nu găseam, iar el tocmai ce voia să plece și mi-a spus să pun mașina pe locul lui”, a dezvăluit Raluca.

Fostele iubite ale lui Cristi Pulhac s-au răzbunat pe soția lui: "M-am trezit cu cauciucurile tăiate la mașină"

„Bine, dacă nu-mi plăcea de tine, nu îți lăsam locul”, a completat Cristi Pulhac. Soția fostului dinamovist a continuat povestea: „După, el a vrut să mai vorbim, să îi dau numărul de telefon, eu nu am vrut. El tot a insistat”. Bine, cert e că am insistat vreo opt luni”, a confirmat Pulhac.„I-am dat numărul din bun simț, dar după nu am mai răspuns la telefon”, a mai spus Raluca amuzată.

Cristi Pulhac a ținut să justifice: „Nu îmi răspundea și pentru că de vreo patru ori pe săptămână eram pe tabloide”. Raluca a confimat: „Nu îmi trebuia mie nebunie pe cap”. Apoi, ea a mai dezvăluit: „Fostele lui iubite ne-au făcut multe. Nu eram neapărat geloasă, dar o parte din ele s-au și răzbunat. M-am trezit cu cauciucurile tăiate la mașină, cu mașina de trei ori zgâriată. Cine se gândea că sunt în stare de așa ceva?”.