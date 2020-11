Cum sa alegeti cei mai buni cercei femei dupa forma fetei si multe altele!

De exemplu, daca accesati site-ul hypnotica.ro veti descoperi ca aveti posibiltatea de a alege din cateva sute de perechi de cercei de argint. Suna coplesitor, nu-i asa? Exceptand materialul de calitate, cerceii de la hypnotica.ro sunt in forme extrem de variate si cu sute de modele diferite. Asa ca, cum puteti sti ce cercei sa alegeti, daca va plac toti?

Cum spuneam, cerceii sunt o modalitate minunata de a va inviora fata si de a va face sa aratati elegant si fabulos la orice varsta. Dar fiti atente sa nu faceti greseala de a purta cercei femei care sunt la moda intr-un anumit moment, dar care nu vi se potrivesc cu adevarat. Exista multe lucruri de luat in considerare atunci cand alegeti perechea potrivita. Iata patru sfaturi pentru a face corect alegerea cerceilor.

1. Potriviti-va cerceii cu forma fetei

Cerceii va pot face fata sa para lunga, subtire, ingusta sau grasa, in functie de forma fetei pe care o aveti. Asa ca, toti stilistii recomanda alegerea cerceilor in functie de forma fetei.

Fata in forma de triunghi inversat

Daca fruntea dvs. este cea mai larga parte a fetei, iar spre barbie devine mai ingusta si mai ascutita, atunci aveti o forma de triunghi inversat. Aceasta forma este similara cu o fata in forma de inima, dar diferenta este ca forma de inima este mai scurta si, de obicei, pometii sunt mult mai proeminenti. Pentru a echilibra forma fetei in forma de triunghi inversat, alegeti cerceii care scot in evidenta fruntea larga si creati iluzia latimii la nivelul maxilarului. Cercei de tip candelabru sau lacrima functioneaza bine.

Fata in forma ovala

Fata este ovala, ca un ou? Puteti purta aproape orice forma, dar cerceii triunghiulari sau cei tip bobita simpla va vor evidentia cel mai bine pometii minunati! De fapt, aceasta este forma ideala de fata care se cam potriveste cu orice.

Fata in forma rotunda

Daca fata dvs. este circulara, adica mai larga in zona pometilor, fara conicitate la barbie, atunci aveti o fata rotunda. Cerceii in forma de lacrima sau lungi in general va vor alungi fata si o vor face sa para mai subtire. Evitati cerceii circulari mari, creolele si bobitele cu surub care subliniaza doar rotunjimea. De asemenea, stati departe de cercei cu o forma de disc. Rotunjimea cerceilor va va face fata sa para mai rotunda.

Fata in forma de inima

Daca fruntea este mai larga decat obrajii si jumatatea inferioara a fetei se ingusteaza ca o inima, iar pometii sunt mai proeminenti atunci aveti o fata in forma de inima. In acest caz, trebuie sa contrabalansati barbia ascutita cu cercei candelabru sau cercei lacrima. Cerceii care sunt mai largi in partea de jos va ajuta sa uniformizati partea inferioara a fetei, astfel incat fata sa fie mai echilibrata.

Fata lunga si ingusta

Daca aveti o fata lunga si subtire alegeti cercei care va subliniaza latimea fetei. Bobite cu surub, cercei scurti, creole intr-o dimensiune medie spre mare, cercei rotunzi va vor largi fata si o vor face sa para mai plina.

Fata patrata

Femeile cu fata patrata au fruntea si linia maxilarului cu latimi similare si trebuie sa isi “induleacsa” marginile dure ale fetei. Pentru a face acest lucru, alegeti cerceii care sunt de dimensiuni medii pana la lungi, cu margini rotunjite. Formele ovale si rotunde indulcesc trasaturile. Stati departe de de cerceii patrati, deoarece nu vor face decat sa inaspreasca figura.

2. Potriviti structura osoasa cu cerceii

Structura osoasa va determina marimea si greutatea cerceilor cu ajutorul carora veti arata cel mai bine. O structura osoasa fina se va potrivi cu cerceii fini. Pe cand o structura osoasa mai proeminenta va functiona perfect cu cerceii mari.

3. Purtati cercei care se potrivesc ocaziei

Unde veti purta cerceii? Ii veti purta la birou? Cu cat locul de munca este mai conservator, cu atat cercelul purtat este mai conservator. Alegeti stiluri clasice din argint pentru o imagine cat se poate de formala. Imbracamintea office inseamna ca nu puteti purta cercei candelabru sau cerc. Evitati cerceii mari daca va aflati in domenii foarte traditionale si conservatoare, cum ar fi finantele si domeniul juridic. Dupa munca, in schimb, este momentul sa va relaxati si sa va aratati personalitatea. Puteti adopta ceea ce doriti in materie de cercei

4. Selectati cercei in ton cu personalitatea

Sunteti genul de femeie romantica, care se bucura de hainele feminine? Alegeti cercei cu detalii rotunjite si curbate. Va place stilul dramatic, sau chic de oras? Alegeti cercei cu margini drepte si patrate, forme dreptunghiulare si triunghiulare. Daca sunteti tipul creativ, vi se potrivesc cerceii cu pietre colorate si in modele inedite. Pentru femeile care adopta stilul clasic functioneaza modelele simple, atemporale de cercei precum cerceii cu pietre mici si surub, din argint. Daca preferati naturaletea, purtati cercei mici si simpli, adica nimic prea stralucitor sau detaliat.

Dupa cum vedeti, nu este atat de greu sa descoperiti ce tip de cercei vi se potrivesc.