Cum sa protejam masina pe timp de iarna?

Masina pe timp de iarna[Sursa foto: https://unsplash.com/photos/_t_Cyst6HEA]

In anotimpul rece, intretinerea ei corecta este cu atat mai importanta. Chiar daca uneori iernile sunt blande, episoade de vreme severa tot apar din cand in cand. In plus, inghetul pe timp de noapte si poleiul raman fenomene obisnuite pentru tara noastra. Sansele de a conduce in conditii de iarna cresc in cazul calatoriilor lungi sau cand mergem la munte ori in nordul tarii.

Pregatirea automobilului pentru ger si ninsoare incepe inainte de sosirea iernii si continua pe tot parcursul acesteia. In acest articol vei gasi tot ce trebuie sa stii pentru a-ti mentine masina in stare buna pe parcursul sezonului rece.

Protejeaza motorul

Inainte de sosirea iernii este indicat sa verifici starea uleiului de motor. Daca a trecut aproximativ un an de la schimbarea lui sau ai depasit 6000 km, il poti schimba preventiv, chiar daca nu pare foarte degradat. Astfel, motorul va beneficia de calitatile uleiului nou si va fi mai putin solicitat. De asemenea, asigura-te ca nivelul si concentratia de antigel sunt corecte. Verificarea bateriei este o masura la fel de importanta, pentru ca orice coroziune de la nivelul contactelor acesteia se poate agrava.

Condu cu grija

Iarna, riscul de accidente creste. Poleiul si gheata sunt factori care scad aderenta, oricat de bune sunt cauciucurile tale. Condu cu viteza redusa si franeaza din timp. Orice imprudenta poate insemna avarierea masinii sau, mai rau, un pericol pentru viata ta.

Ai grija la balti

Deseori, zapada se topeste si formeaza balti mari in zonele joase ale drumurilor. Baltile sunt pline de murdarie si sare, care ataca vopseaua si caroseria. In plus, pot ascunde gropi, guri de canal si obiecte periculoase.

Evita zapada mare

Cand conduci prin zapada mare, risti sa ramai blocat. Ca si in cazul baltilor, zapada poate ascunde surprize neplacute. Zapada care atinge partea inferioara a masinii poate patrunde in caroserie si provoca rugina. Daca mai contine si sare, riscul de coroziune creste. Manevrele pe care le faci incercand sa iesi din troiene pot afecta alinierea rotilor si motorul.

Verifica anvelopele

Inainte de sosirea iernii, asigura-te ca anvelopele de iarna sau all season sunt in stare buna. Masurarea santurilor din banda de rulare cu o moneda sau o unealta specializata iti indica gradul de uzura. Vei sti astfel daca este cazul sa achizitionezi altele noi.

Spala masina regulat

Iarna, spalatul automobilului nu are doar utilitate estetica. Chiar daca sarea contribuie la pastrarea carosabilului liber de zapada, asupra masinii efectul ei este daunator. Sarea va coroda orice componenta cu care intra in contact. Ciclul inghet-dezghet va potenta efectul pe care particulele de sare sau murdarie le au asupra caroseriei, geamurilor si al altor zone. Spalarea poate fi insotita de aplicarea de ceara. Aceasta adauga un strat protector peste vopsea, care va rezista astfel mai bine factorilor corozivi.

Curata cu atentie

Periile cu fire tari sau racletele dure pot provoca zgarieturi sau indeparta portiuni fine de vopsea. De asemenea, manevrele dure de indepartare a ghetii si zapezii pot afecta componente precum stergatoare auto sau faruri. Curata cu grija masina si alege perii fine si raclete cu cap moale.

Evita parcarea pe strada

Daca ai o curte, un garaj sau alt loc de parcare neexpus la trafic, nu parca masina pe marginea strazii. Utilajele de deszapezire o pot ingropa in zapada si stropi cu sare. Si masinile care vor trece pe langa ea o vor stropi. In acest caz, riscul de coroziune este mare.

Daca nu ai unde altundeva sa o parchezi, ia in calcul achizitionarea unei prelate. Chiar daca montarea si demontarea acesteia necesita un efort in plus, vei evita astfel stropirea si corodarea ei.

Intretinerea masinii pe timp de iarna necesita atentie suplimentara. Ingrijirea corespunzatoare te ajuta insa sa economisesti bani si sa eviti coroziunea si defectiunile pe care vremea le poate produce.