Ordonanta privind somajul tehnic suportat de stat a fost modificata de Guvern si a fost publicata in Monitorul Oficial. Cum se acorda somajul tehnic, care este procedura si de ce acte ai nevoie.

Cine beneficiaza de somaj tehnic

Beneficiaza de somaj tehnic: 1. salariatii angajatorilor care reduc sau intrerup temporar activitatea (total sau partial) ca urmare a efectelor epidemiei de COVID-19, pe perioada starii de urgenta.

2. Persoanele fizice autorizate (PFA), intreprinderile individuale, profesiile libere si persoanele fizice care au venituri obtinute din drepturi de autor care isi intrerup activitatea ca urmare a efectelor COVID-19 pe perioada starii de urgenta.

Acte pentru somaj tehnic. De ce documente este nevoie, cine si unde le depune

1. In cazul firmelor, un reprezentant legal al agajatorului depune, prin e-mail, la agentiile pentru ocuparea fortei de munca (judetene sau a Municipiului Bucuresti) pe raza careia are sediul social:

- o cerere semnata si datata- o declaratie pe propria raspundere- lista persoanelor care vor beneficia de indemnizatie

Atentie! Daca un angajat are mai multe contracte individuale de munca, printre care cel putin unul cu norma intreaga este activ pe perioada starii de urgenta decretate, acesta nu beneficiaza de indemnizatie.

Daca un angajat are mai multe contracte individuale de munca, dar toate sunt suspendate, va beneficia de contractul salarial cel mai mare.

Daca bugetul angajatorului permite, indemnizatia poate fi suplimentata cu o suma reprezentant diferenta de pana la cel putin 75 de procente din salariul de baza corespunzator locului de munca.

2. In cazul persoanelor fizice autoritate, intreprinderilor individuale, profesiilor liberale si persoanelor fizice cu venituri din DDA, trebuie sa depuna online, la Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala:

- o cerere la agentia teritoriala

- copie dupa actul de identitate

- o declaratie pe propria raspundere

Atentie! Actele trebuie depuse pana pe data de 10 a lunii curente pentru plata indemnizatiei pe luna anterioara.

Cand se face plata indemnizatiei de somaj tehnic

1. In cazul firmelor, plata se face in cel mult 15 zile de la depunerea documentelor. Sumele vor ajunge in conturile bancilor angajatorilor, iar angajatorul trebuie sa vireze banii catre angajati in termen de 3 zile lucratoare.

Indemnizatiile se stabilesc la 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat si se suporta din bugeetul asigurarilor pentru somaj. Aceasta suma nu poate fi mai mare de 75% din castigul salarial mediu prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020.

2. In cazul PFA, intreprinderi individuale, profesii liberale si persoane fizice cu venituri din drepturi de autor, plata se face direct in cont in cel mult 10 zile de la depunerea documentelor. Este vorba despre 75% din salariul mediu brut.

Salariul mediu brut in 2020 este de 5.429 lei. Indemnizatia maxima bruta e de 4.071 lei, adica aproximativ 2.400 lei net.