Cum se apără Fulgy, după ce Bia Khalifa ar fi spus că a fost victima agresivității lui: ”Sunt foarte amuzat” Fiul Clejanilor spune că știe care este, de fapt, motivul supărării blondinei

S-au iubit cu patos, dar flacăra iubirii lor s-a stins la scurt timp de la oficializarea relației în spațiul public.

Astfel că după marea dragoste de care erau tare mândri, a urmat între Bia Khalifa și Fulgy, căci ei sunt protagoniștii, o situație tensionată, la care jurau că nu se va ajunge.

Cum se apără Fulgy, după ce Bia Khalifa ar fi spus că a fost victima agresivității lui [Sursa foto: Instagram]

Fulgy nu mai vrea să audă de Bia Khalifa

Dar iată că iubirea s-a transformat rapid în ură și cuvintele dure și acuzațiile au venit de ambele părți.

Ultimele declarații venind din partea blondinei, care a spus că vacanța de cuplu din Italia a fost plătită în totalitate de ea, dar și că fiul Clejanilor, tot acolo, peste hotare, ar fi făcut-o

victima sa, acuzându-l de violență fizică. Fapt pentru care ar fi chemat și oamenii legii la fața locului și, spune ea, are dovezi în acest sens.

În fața unor asemenea vorbe, Fulgy, în cadrul unei emisiuni TV, s-a dezis de orice afirmație făcută de fosta iubită, ba chiar, a spus că știe și de ce Bia recurge la astfel de atacuri.

Conform tânărului, blondina ar fi supărată pe el și nu ar suporta gândul că pentru prima dată în viața ei un mascul i-a spus „adio”.

Motiv pentru care acum încearcă, împinsă și de gelozie, să îl lovească cu tot ce crede că-l va pune la pământ.

Însă el, notează Fulgy, se simte nevinovat, menționând că Bia Khalifa nu are nici o dovadă pentru ceea ce spune, motiv pentru care situația în care este prins nu-l face decât să se amuze și să își dorească să o ignore pe blondă în continuare, așa cum face deja de câteva săptămâni.

„Nu prea am ascultat ce a spus Bia. Am revăzut-o, că n-am mai văzut-o de mult, o ignor. Așa mi-am propus acum câteva săptămâni. Deci, eu nu pot să spun decât că sunt amuzat și cât de geloasă poate să fie… Nu cred că poate să accepte ideea că pentru prima dată în viața ei a fost părăsită de un bărbat. Dacă ar fi să vorbim de chestiile mai importante, ce a fost acolo, dar fără dovezi și fără chestii, sunt doar vorbe goale. Eu nu am dat în ea, ea știe faza asta. Sunt foarte amuzat de ce face ea și trebuie să înțelegem că suntem oameni. Am văzut că a mai vorbit urât de mine, a mai spus niște cuvinte răutăcioase. O înțeleg, e mai bine să nu mai fim împreună, pe mine nu mă deranjează nimic, poate să facă ce vrea ea(...) Ea e puțin supărată pe mine”, a mai spus fiul Clejanilor, la un post de televiziune.