Cum se comportă Andra cu fanii ei, atunci când nu mai este în lumina reflectoarelor? A fost văzută fără să-și dea seama

Andra are o mulțime de fani și, oriunde ar merge, este cunoscută de toată lumea. Fanii au ocazia să o vadă de fiecare dată pe micile ecrane și mai rar în viața reală. Pe sticlă, artista este foarte caldă, calmă și cu un simț al umorului foarte dezvoltat, însă cum este când dispare din lumina refectoarelor?

Andra este femeie de succes în plan profesional și este foarte mândră și de familia sa. Zilele trecut a fost surprinsă în capitală în timp ce ieșea dintr-un supermarket, conform Click. În acel moment, un fan a văzut-o și a abordat-o, iar artista a reacționat imediat.

Cum se comportă Andra cu fanii pe stradă

La ieșire din Supermarket, un admirator a abordat-o pe Andra și i-a cerut să facă o poză împreun. Amabilă ca de obicei, artista a cceptat fără să stea pe gânduri și a făcut o poză cu bărbatul. Andra a afișat zâmbetul larg cu care și-a obișnuit fanii și a interacționat cu admiraoturul său fără să se grăbească în vreun fel sau să fie deranjată de cererea fanului său.

Andra a fost îmbrăcată lejer, ca pentru o sesiune de cumpărături. A purtat o pereche de pantaloni negru, o bluză albă și o geacă de blugi.

A accesorizat ținute cu o geantă neagră și o pereche de încălțăminte sport.

Andra s-a îngrășat 10 kilograme în pandemie

Perioada pendemiei a venit cu multe schimbări, dar și cu multe kilograme în plus. Andra a ajuns la 70 de kilograme în pandemie, îngrășându-se circa 10 kg.

A reușit să scape de 6, însă scopul ei nu a fost atins în totalitate.

„Viața mea acum e despre mâncare. În pandemie mi-am descoperit o latură de bucătar-șef. Fac dulciuri, gogoși, plăcinte, sarmale. Am pus cam 10 kilograme în pandemie, am ajuns la 70. Am dat șase jos, mai am vreo patru, dar ce să zic, încă mai mănânc, îmi place mâncarea”, a spus Andra.