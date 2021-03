Cum se descurcă Smiley în rolul de tată, la o săptămână de la venirea pe lume a fetiței: „Doarme pe muzică”

In articol:

Smiley și Gina Pistol au devenit părinți pe data de 9 martie, când blondina a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă. Într-o intervenție la emisiune prezentată de Cătălin Măruță, Smiley a povestit cum se descurcă în rolul de tată. Celebrul cântăreț a dezvăluit că fiecare moment cu fiica lor este un motiv de bucurie.

„Sunt fix în camera fetiței, suntem extrem de bucuroși, e o fericire pe care nu am trăit-o niciodată, ne trezim impreuna, facem toate lucrurile împreună. Gina și-a revenit foarte bine și totul decurge conform planului, chiar dacă nu avem unul, fetița noastră este o minune pentru noi și ne bucurăm de fiecare clipă cu ea. Nu a început să zică tata!”, a declarat Smiley.

Viața de părinte vine și cu nopți nedormite, însă Smiley susține că și aceste momente obositoare sunt la fel de frumoase atunci când petreci timp cu copilul tău.

„E un lucru pe care nu ai cum să îl simți altfel, sunt sentimente noi pentru mine și Gina și ne-au scris mulți oameni, ne-au transmis sfaturi, au făcut glume. Adevărul e că o să trăim fiecare clipă, fie ea frumoasă, obositoare, chiar dacă te trezești la 4 dimineața e o plăcere”, a adăugat artistul.

Fetița lui Smiley și a Ginei Pistol adoarme pe muzică

Smiley a dezvăluit că are o fiică foarte cuminte, care adoarme în special atunci când ascultă muzică. Celebrul cântăreț a dezvăluit că piesa nouă pe care a lansat-o a fost ascultată și de cea mică.

„Ii pun foarte multa muzica, nu am obisnuit-o cu linistea, doarme si pe muzica si se linisteste cand a asculta, mai ales Jamiroquai, daca pun alta piesa bâzâie. Piesa noua a ascultat-o si fiica mea, e o piesa scrisa in perioada in care Gina era gravidă si mi-am dat seama de mesajul ei si mereu cand o ascultam suntem cu nodul in gat, piesa este fantastic de exacta. Pana cand nu se naste copilul nu știi sentimentul”, a mai spus proaspătul tătic.