Cum se fierb corect ouale - Sfaturi pentru oua fierte corect

Cat timp trebuie sa lasi la fiert ouale si ce trebuie sa pui in apa in care le fierbi? Raspundem la principalele intrebari pe care si le pun cei care vor oua fierte la micul dejun, spre exemplu.

Nu trebuie sa fii mare maestru bucatar pentru a obtine ouale perfecte, dar sunt anumite greseli pe care le poti evita pentru a obtine textura galbenusului pe care ti-o doresti.



Cele mai frecvente greseli cand fierbi oua

1. Fierbi apa inainte de a adauga ouale.

Daca vrei oua fierte corect, evita sa aduci apa la punctul de fierbere inainte de a le adauga si pe ele. Daca le pui in apa clocotita, temperatura lor se va schimba brusc, coaja se poate sparge, iar albusurile si galbenusurile nu vor mai avea textura dorita. Evita sa supui ouale unui puternic soc termic.

2. Fierbi ouale imediat dupa ce le-ai scos de la frigider.

O alta greseala des intalnita este sa pui la fiert ouale imediat dupa ce le-ai scos de la frigider. Vorbim de acelasi soc termic care iti va strica socotelile. Este indicat sa lasi ouale la temperatura camerei cel putin 15-20 de minute inainte de a le prepara.

3. Fierbi prea mult ouale.

In functie de ce fel de ou vrei sa obtii, trebuie sa fii cu ochii pe ceas. Pentru oua moi, ai nevoie de 3-5 minute. Dar acest interval este contorizat dupa ce apa a dat in clocot si presupune sa iei vasul cu ouale de pe foc. Cand apa incepe sa fiarba, indepartezi vasul de pe foc, il acoperi si cronometrezi 3-5 minute.

Citeste si: Oua de gaina, curca sau rata. Care sunt mai sanatoase? Raspunsul neasteptat al oamenilor de stiinta

Citeste si: Dieta cu oua. Dieta de 3 zile cu care slabesti usor 3 kilograme. Meniul complet

Citeste si: Bulz ciobanesc. Reteta traditionala din Moldova de bulz ciobanesc cu branza de burduf

4. Lasi ouale in apa fierbinte mai mult timp.

Daca ouale raman in apa calda si dupa ce intervalul indicat a expirat (3-5 minute pentru oua moi, 12 minute pentru oua fierte medii, 15 minute pentru oua fierte tari), ele vor continua sa se gateasca. Tine cont de asta si scoate ouale din apa in care au fiert si pune-le in apa rece imediat.

5. Pui sare sau otet in apa in care fierbi ouale.

Aceasta nu este neaparat o greseala, dar nici nu te ajuta in vreun fel daca pui sare sau otet in apa in care fierbi ouale. Acestea sunt doar mituri. Sunt multe persoane care cred ca sarea sau otetul vor impiedica ouale sa se crape in timpul fierberii sau te vor ajuta sa le cureti mai usor. Specialistii contrazic aceste ipoteze.

Citeste si: 6 greseli grave pe care le faci cand gatesti somon

Citeste si: Reteta simpla de salam de biscuiti, gata in 15 minute

Citeste si: Cartofi parizieni la cuptor. Reteta simpla

Timpul de fierbere pentru oua

- 2 minute pentru oua fierte moi, cu albusul foarte moale si galbenus cremos.

- 3 minute pentru oua fierte moi, cu albusul inchegat si galbenusul cremos.

- 5 minute pentru oua fierte moi, cu albus inchegat si galbenus cleios.

- 12 minute pentru oua fierte medii, cu albus inchegat si galbenus inchegat.

- 15 minute pentru oua fierte tari, cu albus inchegat si galbenus tare.

Citeste si: 7 greseli pe care le faci cand gatesti ciuperci

Atentie! Cu cat fierbi mai mult ouale, cu atat galbenusul va capata textura si culoare neplacute.

Cum se fierb corect ouale

Reguli simple de care trebuie sa tii cont pentru a fierbe corect ouale.

1. Alege un vas suficient de mare. Ouale trebuie asezate intr-un singur strat in apa in care fierb, nu trebuie sa stea unele peste altele.

2. Fierbe-le in suficienta apa. Ouale trebuie sa fie complet acoperite cu apa.

3. Atentie la timpul de fierbere.

4. Pune ouale fierte in apa rece pentru a opri gatirea si pentru a le curata mai usor.