Cum se filmau Viviana Sposub și Ruxi, în perioada în care erau prietene? În prezent, cele două sunt rivale la „Bravo, ai stil! Celebrities”

Ruxi și Viviana Sposub sunt concurente în sezonul șapte al emisiunii „Bravo, ai stil”. Între cele două există un istoric, iar acest lucru a fost evident încă din prima lor interacțiune în cadrul competiției. Ruxi, veterană în cel de-al șaptelea sezon al show-ului, a mărturisit că cele două au fost prietene bune și au multe amintiri împreună, însă din cauza Vivianei Sposub, relația cu iubitul ei s-ar fi încheiat.

După o perioadă în care nu și-au mai vorbit deloc, cele două s-au reîntâlnit pe platoul de filmare al competiției „Bravo, ai stil! Celebrities”. Din prietene, ele au devenit rivale și sunt tot mai hotărâte să ajungă în marea finală. Îniante de a se duela pe micile ecrane atât în ținute, cât și în replici, Viviana Sposub și Ruxi obișnuiau să iasă foarte des împreună și să posteze pe rețelele de socializare. În anul 2018, ele se întâlneau la diferite cafenele împreună și filmau scheciuri de comedie pentru Instagram. În unul dintre ele, Ruxi „Opulență” apare alături de Viviana Sposub, cât și de Ramona Olaru.

Ruxi, alături de Ramona Olaru și Viviana Sposub [Sursa foto: Instagram]

Motivul care a dus la ruptura prieteniei dintre Viviana Sposub și Ruxi

În cadrul show-ului pentru stil, Viviana Sposub a decis să rupă tăcerea și să vorbească despre motivul care a dus la ruptura prieteniei. Actuala iubită a lui George Burcea a format un cuplu cu Ionuț Rusu, care este în continuare prieten cu Ruxi.

„Nu am absolut nimic de ascuns. Am avut o relatie cu un baiat care se intampla sa fie unul dintre prietenii buni ai lui Rux. A fost o relatie in care m-am imprietenit cu Ruxi, avem foarte multe amintiri, povesti, vacante impreuna, tot felul de momente frumoase sau mai putin frumoase.

Relatia a luat sfarsit si amicitia dintre mine si Ruxi a luat sfarsit. Nu am nicio problema cu Ruxi, sper ca nici ea. Daca exista o alta problema, mi-as dori din tot sufletul sa o discutam acum si apoi sa incheiem de tot subiectul sa nu mai fie cazul sa aruncam sageti aiurea”, a declarat Viviana Sposub, la „Bravo, ai stil! Celebrities”.

Viviana Sposub și Ruxi au făcut parte din același grup de prieteni [Sursa foto: Instagram]

