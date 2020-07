Fostul președinte al României, Ion Iliescu (90 de ani), a povestit o singură dată aventurile bahice pe care le-a avut în tinerețe, la Moscova. "Am avut o singura experienta de acest gen. Eram student, inca nu invatasem limba rusa si rusii, foarte amabili si foarte prietenosi - era ziua de nastere a unui coleg de camera si, ma rog, ca rusii, cu stacana de vodca, si apoi unul de lichior de trandafiri care m-a facut praf. Eram si la etajul 5, ei dupa ce am terminat masa au plecat sa se aeriseasca. Eu n-am coborat, mi-a fost greu sa ajung la capatul culoarului unde erau chiuvetele sa ma spal pe fata (...) Deci a fost un singur experiment in viata cand am fost si eu beat. A doua zi eram innebunit dupa ceva acru, m-am dus pe la bufetele din cladirea institutului, n-aveau nimic acru. M-am dus la un magazin alimentar, vazusem niste borcane cu muraturi, am vazut unul mare, de cinci litri, l-am luat acasa, dar erau tratate altfel, nu cu sare", a povestit Ion Iliescu.

Căsătorit de 69 de ani cu Nina, Ion Iliescu a povestit la Acasa TV și cum a cunoscut-o pe soția sa, Nina. "Ne-am cunoscut la 18 ani, eram elevi amandoi, ea la Hasdeu, eu la Spiru Haret, eram activi si unul si celalalt. Primul sarut, ca la fiecare, in parcul Cismigiu. Si apoi plimbarile prin parcul Carol. Eu locuiam in Piata Filaret si mergeam deseori in parcul vecin noua", și-a amintit Iliescu.

