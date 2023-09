Cum se implică Anamaria Prodan în viața amoroasă a fiicelor ei? Sexy impresara are sfaturile la ea: „Mă am pe mine ca exemplu” | EXCLUSIV

In articol:

Anamaria Prodan este o afaceristă de succes, recunoscută în lumea sportului ca una dintre cele mai bune impresare. A trecut prin cumpene sentimentale una dintre cele mai grele a fost divorțul de fostul soț, însă mereu i-a avut pe copiii ei aproape.

În prezent este o femeie singură, independentă, care, dacă vra, poate muta munții din loc.

Anamaria Prodan, implicată în viața amoroasă a fiicelor ei

Anamaria Prodan are două fiice mari, care deja au avut experiențe de natură sentimentală. Bineînțeles că mama lor le este exemplu, iar sexy impresara recunoaște că deși nu se implică direct, le oferă sfaturi celor două tinere, dar nu le obligă să le urmeze.

„Nu aș vrea să mă opun relațiilor copiilor mei. Fiecare are viața lui și trebuie să și-o trăiască cum simte. Eu mi-am crescut copii într-o libertate controlată și de când s-au născut le-am inoculat chestia asta, că trebuie să fie liberi și trebuie să își aleagă pentru ei, ca niciodată să nu le pară rău. Sfaturi dau și fiecare poate să le ia sau nu, dar să intervin să zic că nu au voie cu băiatul respectiv, nu. N-aș putea, pentru că știu de la mine că aș face inversul. Toți am fost copii.”, a declarat Anamaria Prodan.

Copiii Anamariei Prodan, cel mai mare sprijin pentru mama lor

Prin oricâte greutăți a trecut, Anamaria Prodan s-a ridicat mai puternică, în primul rând datorită copiilor ei. Și în raport cu fostul soț, tot copiii i-au fost stâlp de rezistență și ne-a povestit cât de apropiați sunt cu toții.

"Este cel mai frumos sentiment pe care poți să-l ai pe pământul acesta. Să vezi copilul că înțelege durerea ta, că este la fel de lovit ca și tine și în loc să-l ridici tu pe el, te ridică el pe tine. Acolo vezi că puterea aceasta s-a transmis din generație în generație. Când l-am văzut pe băiețelul meu că a venit și, scrâșnind din dinți mi-a zis: Mama, tu nu ai cum să cazi niciodată pentru că tu ești cea mai puternică femeie din lumea asta. Nu avem nevoie de el, noi o să fim atât de mari în cât el nici nu o să ne mai vadă vreodată! A fost un moment în care nici nu mai știam ce să-i spun, să-i spun că nu are cum să vorbească niciodată așa de tatăl lui pentru că i-a dat viață și oricum ar fi el nu are și nu are voie. Am avut puterea, în toată durerea mea, să-i spun lucrurile acestea. S-a uitat la mine și a zis: Nu am cum să-l iert vreodată pentru faptul că nu a avut demnitate. Măcar să aleagă ceva să stea mândru cum stau eu lângă tine.”, a mărturisit Anamaria Prodan, la WOWnews.

