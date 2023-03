Cum se înțeleg, de fapt, Oana Matache și Răzvan Miheț?! Vedeta rupe tăcerea după reacția halucinantă a actualului iubit la adresa fiului ei: „Nu am permite un personaj problematic în prezența copiilor”

In articol:

De când au început să se afișeze împreună, Oana Matache și noul ei iubit, Radu Siffredi, s-au lovit de un val de hate din partea internauților.

Gina Matache, mama Deliei, și-a exprimat de mai multe ori părerea negativă pe care o are față de noul partener de viață al Oanei, așa că blondina nu a mai rezistat și a transmis un mesaj tranșant pe contul

ei de Instagram.

Sora Deliei a făcut lumină în scandalul care a izbucnit în jurul noii sale relații. [Sursa foto: Captură foto]

Oana Matache, prima reacție după ce Radu Siffredi a fost criticat în mediul online

În urmă cu câteva ore, în mediul online a început să circule un video în care actualul iubit al Oanei Matache a avut o reacție halucinantă la adresa fiului blondinei, iar imaginile i-au șocat pe mulți.

Pentru că în ultimele săptămâni o mulțime de oameni l-au criticat pe Radu, noul partener al Oanei Matache, în frunte cu Gina Matache, sora

Deliei a decis să rupă tăcerea și a mărturisit pe contul ei de pe o platformă de socializare că lucrurile în relația ei nu stau așa cum au fost speculate în mediul online.

Blondina a dezvăluit că, spre deosebire de ce spun gurile rele, aceasta și fostul ei soț au rămas în relații bune. Ba mai mult de atât, acesta poate să își vadă oricând copiii pe care Oana spune că nu i-ar pune niciodată în situații periculoase.

„M-am abținut până acum de la declarații, pentru a nu da apă la moară acestui scandal(pe care nu l-am început eu), dar deja situația a scăpat de sub control și mă văd nevoită să acționez. Am fost blamată public pentru acțiunile pe care le-am efectuat în ultima vreme, și mi se pare ireal cum cineva poate să creadă că sunt în stare să-mi pun copiii în pericol sub orice formă. În afară de mama, toate persoanele din jurul meu l-au cunoscut pe partenerul meu și nimeni nu a avut aceeași părere pe care și-a format-o majoritatea media în legătură cu relația noastră.

Acest înveliș de „catastrofă” pus în jurul acțiunilor efectuate de mine deja devine obositor și tulburător atât pentru mine cât și pentru copiii și persoanele implicate în viața mea. Cred că nimeni nu are dreptul să judece o femeie atât de aspru, să o blameze pentru alegerile făcute în viață și să o jignească în repetate rânduri în așa hal cum au făcut-o anumite persoane. Îmi doresc foarte mult ca acest „scandal” să ia final. Nu cred că privește pe nimeni felul în care aleg să îmi trăiesc viața și să îmi educ copiii.

Eu și fostul meu soț am rămas în relații bune, comunicăm, are acces la copii și control asupra situației. Nici el, atât cât nici eu, nu am permite ca un „personaj problematic” să fie în prezența copiilor noștri și să aibă acces la ei. Nu mi se pare corect felul în care mama mea a procedat și nu consider că s-ar fi ajuns la această stare de „hate general” dacă nu ar fi învelit personajul partenerului meu într-o imagine problematică fără nici o dovadă sau fără a-l cunoaște personal măcar”, a scris Oana Matache, pe contul ei de Instagram.

