Cum se înțelege Bogdan Mocanu cu copilul iubitei lui și cum s-ar vedea în rolul de tată de fată, respectiv băiat? "Mi-ar plăcea să fiu un tată dur" | EXCLUSIV

In articol:

Bogdan Mocanu este foarte iubit de public, având o comunitate mare de fani. Acesta a devenit celebru în urma participării în cadrul show-ului matrimonial fenomen, difuzat pe Kanal D, pe care l-a și câștigat.

Bogdan Mocanu, adevărul despre relația cu fiul iubitei lui

Fiind persoană publică, Bogdan Mocanu se află constant în atenția fetelor, chiar și după ce a declarat că are iubită.

Bogdan Mocanu este într-o relație de mult timp și este foarte fericit, declarând acest lucru oriunde merge. Iubita lui are un fiu dintr-o căsătorie anterioară, care a apărut de mai multe ori pe internet, alături de faimosul influencer. Invitat în cadrul podcastului "Roxana te dezbracă de secrete", moderat de Roxana Nemeș și difuzat pe canalul de YouTube WOWnews, Bogdan Mocanu a vorbit despre relația pe care o are cu băiatul.

"Este foarte frumos să simți sentimentul acela patern. Te face mai mult să îți dorești să devii tătic cu acte în regulă. E frumos. Eu iubeam copiii dinainte, dar nu am avut în jurul meu nici măcar prieteni cu copii cu care să interacționez. Mi se pare și ciudat și frumos în același timp, când îmi cere voie să facă ceva mă simt important. E frumos rău.", a declarat Bogdan Mocanu.

Câți copii își dorește Bogdan Mocanu?

Odată cu apariția copilului iubitei lui în viața lui, l-a determinat să își dorească să devină tată cât mai repede. Iată câți copii își dorește artistul și cum s-ar comporta dacă este vorba de fată, respectiv băiat.

"Ne dorim copii. Eu aș vrea băiat. Eu știu cum sunt cu ea, bolnav psihic. Dacă aș avea fată ar sta la mănăstire până la 26 de ani. Dar presimt că o să fie fată, pentru că Dumnezeu vrea să mă învețe o lecție și să îmi dea o temă grea.(...) Totuși sunt la extreme, o să facem și un băiat și o fată.", a mărturisit Bogdan Mocanu, în cadrul podcastului "Roxana te dezbracă de secrete".

Cum s-ar comporta Bogdan Mocanu ca tată?

Bogdan Mocanu este un om bun, iubitor, cu insitinct patern dezvoltat, familist, care apreciază tot ce are în viață până acum. Acesta s-a pus în postura de tată și și-a imaginat și cum s-ar comporta în situații mai delicate.

"Mă văd un tată dur, mi-ar plăcea să fiu un tată dur, pentru că și tatăl meu a fost dur la rândul lui și nu îmi pare rău de cum am crescut, doar că mă uit la poziția de tată pe care o am acum, a trecut ceva timp și nu am simțit nevoia, cu toate că au mai fost momente când cineva trebuia să ia cuvântul dacă făcea copilul vreo greșeală. Eu în loc să fiu tare și pe poziție, mă înmuiam repede și mi-e frică să nu cumva să ajung să am iun copil, să trebuiască să fiu dur și să mă înmoaie. Dacă va fi fată, vom face pe polițistul bun- polițistul rău, eu cu soția mea.", i-a povestit Bogdan Mocanu Roxanei Nemeș.