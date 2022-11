Cum se înțelege Cleopatra Stratan cu mama soacră? "Îmi e foarte ciudat" A vorbit și despre cumnata ei, sora cea mică a lui Edward Sanda | EXCLUSIV

In articol:

Cleopatra Stratan a făcut dezvăluiri despre cea mai frumoasă perioadă din viața ei. Artista a mărturisit că ea și soțul ei, Edward Sanda își doresc copii, însă deocamdată nu sunt sută la sută pregătiți pentru asta.

Cleopatra Stratan, adevărul despre relația cu mama soacră

Tot aceasta a vorbit și despre relația cu socrii ei, declarând că au o relație frumoasă și specială și că pentru ea, aceștia sunt a doua pereche de părinți. Tânăra a povestit că ea și Edward fac totul împreună, că se iubesc și că încă se îndrăgostesc unul de celălalt pe zi ce trece, dar și că niciodată într-o relație nu ar putea ierta trădarea. Cleopatra a vorbit și despre noile proiecte muzicale, despre frățiorul ei mai mic, Cezar, care îi calcă pe urme, dar și despre planurile de viitor pe care le are.

Cleopatra Stratan ne-a dezvăluit cum se înțelege cu părinții soțului ei. Cu Edward merge totul bine, dar cu mama soacră? Să fie oare poamă acră? Vedeta nu a fost reținută în afirmații și ne-a spus totul despre relația pe care o au.

"Eu sunt un caz norocos. Sunt foarte norocoasă de mama soacră, Edi are niște părinți superbi. Sunt atât de buni la suflet și de minunați, sunt exact ca părinții mei. Îi iubesc ca pe părinții mei. Mă bucur de fiecare dată când îi văd. Edi are o surioară superbă, mai mică, bineînțeles și îmi e foarte ciudat să o numesc cumnată, pentru că are 5 ani aproape. Mă bucur foarte mult că am norocul ăsta de socrii și îi consider și eu ca a doua pereche de părinți." , a declarat Cleopatra Stratan.

Cleopatra Stratan, despre sora lui Edward Sanda: "Dacă o vrea să meargă pe muzică, noi suntem aici, o ajutăm"

Nu mulți știau, însă Edward Sanda are o surioară în vârstă de doar trei anișori. C,eopatra ne-a povestit cum și ei îi place să cânte și, dacă cumva se gândește să urmeze cariera fratelui său, sunt gata să o ajute cu orice.

"Sora lui Edi cântă și ea, ascultă și piesele noastre și pe ale altor artiști, dar fredonează non-stop. Văd și ce postează mama soacră, o văd și eu prin casă, pe unde mergem, tot fredonează și ascultă muzică. E foarte bine, e normal, având un frate cântăreț, era cumva inevitabil să nu fie așa, dar cine știe ce i-o plăcea când o mai crește. Dacă o vrea să meargă pe muzică, noi suntem aici, o ajutăm. Dacă nu, o să o susținem în ceea ce vrea să facă și asta e valabil și la fratele meu. Pe măsură ce crești îți dai seama că poate îți plac alte lucruri. Dacă nu ai o bază în ceva anume, poți să te ramifici în absolut orice. Asta i-am spus și lui Cezar. Dacă o să vrei în viața asta să faci muzică, fă. Dacă vrei să faci matematică, că poate asta îți va plăcea, poftim. Important e să faci ce îți place și ce te face fericit.", a mărturisit Cleopatra Stratan, în interviul de pe WOWnews.

