Cum se înțelege Daliana Răducan, noua iubită a lui Răzvan Simion, cu fiica acestuia! Imaginile vorbesc de la sine

Răzvan Simion și Lidia Buble s-au despărțit în urmă cu aproximativ un an în urmă, după relație ce a durat circa cinci ani. Artista a avut o relație specială cu copiii prezentatorului TV pe care îi are din prima căsnicie.

„Îi consider frați mai mici. Am fost la Disneyland împreună. Vin la noi în vacanțe. Tudor are 10 ani, iar Ianca urmează să împlinească 14 ani.

Suntem ca două surori. Ne uităm împreună la desene, povestim, facem schimb de chestii pe telefon. Ei au venit la noi exact în momentul în care au vrut ei. Ei au fost cei care s-au apropiat într-un timp mai scurt de mine. Nu am vrut să pară lucrurile forțate. E un pas important. Răzvan se simte foarte bine când ne vede așa. Dacă le cumpără lor o jucărie îmi cumpără și mie. Răzvan zice că are trei copii”, a declarat Lidia Buble în urmă cu mai câțiva ani.

Totuși, după ce cei doi s-au despărțit, Ianca Simion, fiica cea mare a prezentatorului de la „Neatza cu Răzvan și Dani” nu a rămas deloc indiferentă. Pe rețelele de social media, tânără n-o mai urmărește pe fosta iubită a tatălui său, în timp ce blondina continuă să o facă. Mai mult, Ianca Simion pare să fie mulțumită de noua alegere pe care a făcut-o Răzvan.

Care este relația dintre Daliana Răducan și Ianca Simion

Se pare că fiica cea mare a prezentatorului TV este total de acord cu noua iubită a tatălui ei, Daliana Răducan. De altfel, ea este și cea care le-a dat relația în vileag și spunem asta pentru că Ianca Simion a postat primele imagini cu Răzvan și noua iubită în mediul online, iar așa toată lumea a aflat de realația celor doi.

Tânăra se pare că se înțelege foarte bine cu Daniala Răducan, iar cele două s-au afișat recent pe rețelele de socializare. Recent, iubita prezentatorului de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a pus la InstaStory un video scurt cu ea și cu Ianca Simion alături de o inimioară roșie. Cele două par că se simt foarte bine una în compania celeilalte, mai ales că tânăra a repostat clipul pe contul personal de Instagram. Cu câteva zile înainte, Ianca Simion postase pe rețelele de socializare că se uită la film în compania tatălui și noii sale iubite.